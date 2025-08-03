美課台20％關稅爭取降低 新竹縣籲談判公開透明

新竹縣副縣長陳見賢呼籲，中央政府在關稅談判上必須公開透明。（新竹縣政府提供）

2025/08/03 19:27

〔記者廖雪茹／新竹報導〕美國政府1日宣布將對台灣課徵20%關稅，新竹縣副縣長陳見賢今天在中台灣8縣市線上會議中呼籲，中央政府在關稅談判上必須公開透明，完整披露談判細節與配套措施，也期望中央努力爭取更低關稅。

此線上會議由台中市長盧秀燕發起，中台灣8縣市首長共同研商美國對台灣加徵20%關稅的因應對策與應變措施。陳見賢表示，政府做事應該要公開透明，不能只公布20%的關稅稅率，卻不說明背後交換的條件，例如日本及韓國分別投資5500億美元及3500億美元換取15%關稅，開放及投資了哪些產業及項目都有向國人報告，而其他國家在談判中也都會公布資訊，台灣不應以「還在談判」為由拒絕公開。

請繼續往下閱讀...

陳見賢強調，他相信中央政府一定會加倍努力爭取到調降關稅至15%，跟日本、韓國及歐盟等國家一樣，這樣企業才有競爭力，但無論最終結果為何，都必須清楚說明為此「犧牲了什麼」。

此會議另有新竹市代理市長邱臣遠、苗栗縣長鍾東錦、彰化縣長王惠美、南投縣許淑華縣長、雲林縣長張麗善及嘉義市長黃敏惠等出席共同討論。

新竹縣政府指出，針對美方宣布對台實施20%階段性關稅政策，新竹縣因近5成出口至美，預計影響可能達2900億元的產值，牽涉超過430家企業，為此，縣府自今年4月起即已針對可能的外貿風險，主動啟動多項因應措施，包括啟動中小企業圓夢貸款計畫、拓展多元海外市場、加速產業升級轉型、推動農業永續與自動化等。

未來縣府將持續與中央政府緊密合作，傾聽民意，並動態調整各項支援措施，將衝擊降到最低，為新竹縣的經濟永續發展奠定穩固基礎。

新竹縣副縣長陳見賢代表出席中台灣8縣市線上會議，共同研商因應對策。（新竹縣政府提供）

熱門賽事、球星動態不漏接

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法