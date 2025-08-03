中部8縣市首長線上會議 盧秀燕提15項解方 降低關稅衝擊

因應美國關稅，盧秀燕與中部7縣市首長召開線上會議。（市府提供）

2025/08/03 19:34

〔記者蘇金鳳／台中報導〕因應美國宣布對台20%對等關稅，台中市長盧秀燕今（3）日邀集新竹市到嘉義市的8縣市首長召開中台灣區域治理平台線上會議，共商對策；會後聯合向中央政府提出「15項解方」，呼籲人民當政府後盾，中央與地方攜手協助業者降低關稅衝擊。

盧秀燕邀請嘉義市長黃敏惠、雲林縣長張麗善、彰化縣長王惠美、南投縣長許淑華、苗栗縣長鍾東錦、新竹縣副縣長陳見賢、新竹市代理市長邱臣遠等8縣市首長，召開中台灣區域治理平台線上會議，共商美國關稅對策。

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盧秀燕指出，台灣目前正面臨「雙重災難」︰一為中南部連日豪雨釀災；二則為美國突如其來的關稅壓力，重創以出口為導向的產業命脈。中部地區涵蓋機械、自行車、手工具、精密工業等核心產業，受衝擊尤為嚴重。

盧秀燕指出，她近期接見非美國家使節，例如德國、歐盟經貿辦事處長，以及亞洲台商總會長等，爭取協助分散市場；台中機械、手工具、工具機與自行車產業都受衝擊，中市府也已編列2500萬預算，協助九大產業工會出國參展、爭取非美地區訂單。

與會的各縣市首長也分享各自轄區內產業的近況，會後提出向中央政府建議「15項解方」。

15項解方分別是持續談判爭取更低稅率、穩定匯率支持產業、支持編列特別預、中央減列之地方補助款應盡速回補、加速普發1萬元、要求凍漲水電油等大眾民生物價、保障勞工就服權益、保護農業堅守防線、公開產業清單稅碼、公開關稅談判內容及交換條件、協助產業分散海外市場、補助產業國際參展、強化產業人才培育、政府應持續滾動式產業調查及與地方政府溝通對話、標示產地總量管制等。

盧秀燕與市府官員跟中部7縣市首長召開線上會議。（市府提供）

台中市長盧秀燕與中部7縣市首長召開線上會議，因應美國關稅的措施。（市府提供）

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