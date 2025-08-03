要讓地方有感！林志潔舉例 籲政府救災、治水宣傳得更具體

南台灣多地因連日強降雨發生積淹水災情。（資料照，記者楊金城攝）

2025/08/03 20:32

黃筱薇／核稿編輯

〔即時新聞／綜合報導〕中南部接連受到丹娜絲颱風、西南氣流影響，連日強降雨不斷，多地受災嚴重，中央到地方積極展開救災和相關災後治水規劃。最近有反罷方指責賴政府只搞大罷免，救災不力，部分中立選民在網上被風向帶著走，陽明交大法律學者林志潔今天（3日）建議，政府開展相關工作的同時，在新聞媒體露出要更加具體，必須直接讓地方對中央的努力有感。

林志潔今天下午在臉書發文透露，為了幫助重災區之一的台南，新竹雙罷團隊正在整理撤下宣傳三階投票的帆布，預計明天（3日）將這些帆布送到台南投入救災。她提到，「行政院在第一時間說明『丹娜絲颱風災後復原特別條例草案』將在8月7日週四由行政院院會通過，會考量近日中南部豪雨致災等連貫性災情，以因應災民直接需求，對受災地區後續治水需求也均會優先納入新一期治水計畫中。另外，行政院也宣布2026年到2031年『因應氣候變遷縣市管河川及排水整體改善計畫（115-120年）』，應將受災地區後續治水需求優先納入新一期治水計畫中。」

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林志潔表示，「這兩個即時宣示都非常正確，但在新聞媒體的露出上，則可以更具體，比如滯洪措施、村落防護、抽水排水計畫、災後復原方針。中央的努力，必須清楚直接讓地方和民眾有感。經濟部水利署提出的『最小淹水面積』、『最快退水時間』、及『最高安全標準』的方向，我個人就非常贊同。台灣加油，在天災和共機持續擾台的各種威脅下，台灣人實在沒有不努力的本錢。希望南部災損能控制，災區早日復原重建。」

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