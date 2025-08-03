新竹83歲老翁遭高虹安提告 只因這件事

83歲新竹市老翁3年前被高虹安提告，只因在網路上提到高的論文有疑問就被告。（照片取自Threads網路貼文）

2025/08/03 19:16

〔記者洪美秀／新竹報導〕涉貪停職的新竹市長高虹安躲過被罷免的民意檢視後，與旅美教授陳時奮（筆名翁達瑞）的誣告官司，一審高被判10個月，7月31日高院法官則判高6個月。高虹安昨天發文稱有網友及評論者稱她「偷偷上網修改博士論文」，稱是不實言論要求網友必須撤文否則將保留法律追訴權利。有網友也在Threads發文分享自己83歲的老爸，只因2022年時在網路提到高的論文就被高虹安提告，且需奔波前往台北市的內湖警分局到案說明，並稱高虹安常以訟止謗，就連83歲的老人家也不放過。

這名網友分享提到，「我爸是出生就入籍新竹市的83歲老人，2022大選後，收到被告通知單，告訴者為剛勝選的高虹安，報到地點在內湖分局。一個新竹市長，卻選擇在台北提告自己的新竹市民，導致我爸必須親自赴台北到案說明，但我爸年紀大了，去台北真的是負擔，所以他以年紀大，體況不佳為理由申請就近在竹北（新竹法院）開庭」。

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至於83歲老翁到底做了什麼事？網友表示，簡單說就是選前在臉書社群有講了一些關於「高小姐學歷」的疑問，而法官聽完解釋後覺得這件事是在浪費司法資源、希望雙方和解，最後她父親回到發文的粉絲專頁登道歉文後就結案了。

此貼文一出，也引來很多網友留言，指出高虹安常以訟止謗，目的就是要市民不要發聲，但身為立委或市長，本就可受公評，高虹安的提告與昨天發文要求網友撤文及提告是相同道理，都想透過提告威嚇對她批評或有不同聲音的網友。

83歲新竹市老翁3年前被高虹安提告，只因在網路上提到高的論文有疑問就被告。（照片取自網路Threads貼文）

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