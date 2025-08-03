美關稅農業衝擊大 南投縣長許淑華：中央應加快提產業補助

南投縣長許淑華請中央加快提出產業補助對策。（南投縣府提供）

2025/08/03 18:59

〔記者陳鳳麗／南投報導〕中台灣治理平台8縣市首長下午舉行線上視訊會議，對美國宣布台灣關稅20%商討應對方案，南投縣長許淑華認為，影響最大的是農業與中小型產業，籲中央在談判中維護農業利益，並加速提出產業補助對策。

許淑華指出，南投是農業大縣，農產品出口美國比例高，包括茶葉、稻米、蜂蜜、蘭花及香菇等，像台灣每年進口美國6萬噸稻米，零關稅配額，超過數量則須徵每公斤45元關稅，呼籲中央務必維持現行制度，確保稻作產業穩定，維護糧食自主供應安全。

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其他穀物如黃豆、小麥、玉米長期以低關稅進口，衝擊國內糧價，建議應採總量管制，小部分供國內食用，其餘多元加工成飼料、酒、醋、醬等再出口，並避免增加其他農產品出口美國。

關稅衝擊也波及南投製造業，經濟部評估有工具機、模具、塑膠品、電子材料等，南投產業共1173家，上述產業315家，佔27%。許淑華指出，關稅調漲衝擊立竿見影，中央應盡快推出補助，否則失業率恐升，社會問題將擴大。

本次線上會議參加各縣市首長除了許縣長，還有台中市長盧秀燕、彰化縣長王惠美、雲林縣長張麗善、嘉義市長黃敏惠、苗栗縣長鍾東錦、新竹縣副縣長陳見賢、新竹市代理市長邱臣遠等。

中部治理平台線上會議，討論台灣關稅的因應，右上方為南投縣長許淑華。（南投縣府提供）

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