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    台中罷免顏寬恒！志工頂滂沱大雨舉「同意罷免」 民眾感動

    台中今整天大雨不斷，「解顏行動」志工不畏雨勢，在滂沱大雨中仍穿著雨衣在路口宣傳「同意罷免」。（「解顏行動」罷團提供）

    台中今整天大雨不斷，「解顏行動」志工不畏雨勢，在滂沱大雨中仍穿著雨衣在路口宣傳「同意罷免」。（「解顏行動」罷團提供）

    2025/08/03 18:55

    〔記者陳建志／台中報導〕大罷免第1階段遭完封，將在8月23日投票的台中第2選區罷免顏寬恒「解顏行動」罷團，雖部分志工對罷免不如預期感到失落，不過仍調整心情投入罷免宣傳。今天雖下著大雨，罷團志工仍穿著雨衣，冒雨在沙鹿合作金庫前路口、青山公園和新光銀行路口，還有霧峰第一公有市場等地舉牌、發文宣小物，持續宣傳同意罷免顏寬恒，讓路過民眾發現覺得很感動。

    「解顏行動」罷團發言人「小彥」表示，上週全台大罷免第一階段投票，全國都以失敗收場，因結果和罷團預期有很大落差，讓不少志工和支持者感到失落，不過大家收拾起失望的心情，決定繼續投入8月23日的罷免宣傳。

    今天是假日，台中一早就開始下雨，不過志工不畏雨勢，一早分頭在沙鹿區合作金庫前路口，還有霧峰第一公有市場入口處，舉著「同意罷免」的牌子，站在路口向民眾宣傳；到了下午繼續在沙鹿區鎮南路2段和福至路口（青山公園、新光銀行路口）繼續舉牌宣傳「同意罷免」。

    因整天雨勢不斷，並不時降下滂沱大雨，仍澆不熄志工的熱情，穿著雨衣堅毅地站在路口，向路過的民眾，還有行經的汽機車駕駛宣傳「同意罷免」，讓不少路過的民眾都覺得不捨、感動。

    志工在滂沱大雨中仍穿著雨衣在路口宣傳「同意罷免」，讓路過民眾覺得很感動。（「解顏行動」罷團提供）

    志工在滂沱大雨中仍穿著雨衣在路口宣傳「同意罷免」，讓路過民眾覺得很感動。（「解顏行動」罷團提供）

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