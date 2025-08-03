民團十問林思銘「新竹幸福在哪裡」 林：不再陪演鬧劇

台灣客社偕罷團與跨政黨代表今天在新竹縣安捷酒店會議廳召開「十問林思銘：新竹的幸福在哪裡？」聯合記者會。（記者廖雪茹攝）

2025/08/03 18:43

〔記者廖雪茹／新竹報導〕台灣客社偕罷團與跨政黨代表今天在新竹縣安捷酒店會議廳召開「十問林思銘：新竹的幸福在哪裡？」聯合記者會，批林思銘以黨團書記長身分，替國民黨多項爭議法案背書，支持凍結重要預算等。對此，新竹縣第二選區立委林思銘表示，不再陪演政治操作的鬧劇，相關質問早已在罷免答辯書中回應，也多次透過媒體與記者會公開說明。

記者會由台灣客社副秘書長、世界台灣客家聯合會理事長彭莉惠主持。台灣客社批評，林思銘選前不斷用客家血統、在地宗親力量拉票，就任後卻以黨團書記長身分跟隨總召傅崐萁，替國民黨提出修選罷法、憲訴法、財政收支劃分法、縮短中配入籍年限、架空總統職權的國家安全戰略法等爭議法案背書。此外，林思銘身為新竹立委，卻支持凍結竹科預算等；而在竹北「豐采520」天坑案監院糾正新竹縣府時，林思銘竟出面聲援說是政治操作。

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竹二「撕除惡銘」團隊Annie表示，外界輿論批評無差別式罷免藍委；但他們沒有說的是，藍委們無差別式地刪除國家各部會預算，意圖癱瘓內政運作、以及國家防禦能量；更沒有說的是，有利中國的法案，藍委一律通過，完全不顧自己國家安全、人民福祉。「林思銘委員保國護民不及格、造福家鄉也不及格、個人作為更不足為竹二選民表率；超貸、違建、護航天坑建商、交通違規、積欠罰單大戶等等劣行不及備載」。

另外，前客委會主委楊長鎮、民進黨立委范雲、時代力量主席王婉諭、基進黨主席王興煥等也代表出席並發言。民進黨新竹縣黨部主委鄭朝方和多位民代、鄉親也到場。

「我不會被罷團刻意製造的假議題帶著走，不會讓謠言主導公共討論，更不會讓莫須有的指控擊倒認真做事的人。」林思銘表示，民進黨立委王義川早已親口承認，這些人就是被「訓練」如何製造假議題，然後再拿澄清內容進行「倒打一耙」式的攻擊，透過剪接影片、製作圖卡、帶風向進行人格抹黑與政治鬥爭。

林思銘強調，面對這樣不斷消耗社會資源的罷免鬧劇，他不會再配合演出。自己最重要的責任是努力勤跑基層、親自一場一場來向鄉親說明，把真相講給願意聽的人，有效直接的面對鄉親，這才是最實際、最有效的方式。他呼籲鄉親，8月23日站出來，出門投下「不同意罷免」。

前客委會主委楊長鎮、民進黨立委范雲、時代力量主席王婉諭、基進黨主席王興煥等也代表出席並發言，和與會者交流。（記者廖雪茹攝）

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