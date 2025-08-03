政院擬提普發現金排富條款 吳思瑤：朝野應把握機會再溝通

行政院擬將普發現金納入「排富條款」，立院民進黨團幹事長吳思瑤表示，就要面對其執政縣市也要比照辦理的壓力。（資料照）

2025/08/03 18:17

〔記者謝君臨／台北報導〕立法院7月11日三讀通過「因應國際情勢強化經濟社會及民生國安韌性特別條例」，據悉，行政院擬於7日院會通過5450億元特別預算，並針對特別條例提出修正草案，將普發現金納入「排富條款」。立院民進黨團幹事長吳思瑤表示，修正草案是朝野再溝通對話的空間，若藍白還是踩死發1萬現金不排富，就要面對其執政縣市也要比照辦理的壓力，執政黨也將就特別條例聲請釋憲。

吳思瑤指出，特別條例中包括產業紓困預算、國土安全韌性預算，還有被藍白加入的普發現金，整個是綁在一包，因此當行政院需要因應關稅、啟動國土韌性這些必要經費，勢必得編特別預算。對於普發現金，執政黨立場還是一樣，它是違憲的，所以後續擬聲請釋憲，但在這之前要讓預算支用往前走，所以會再提出特別條例修正草案。

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吳思瑤認為，特別條例修正草案送到立院後，朝野可以針對各項預算加碼或調配，包括普發現金額度，以及是否要有更細緻的排富條款等，讓朝野再對話，所以某種程度也是執政團隊和在野之間，釋出一個可以再溝通對話的空間。

對於國民黨立委陳玉珍揚言刪國土安全韌性預算1500億元，讓政府不用舉債普發現金。吳思瑤說，不知道其他藍白立委會否買單，但在條例修正過程中，各種方案都可以再討論。若真的要普發現金，也必須在程序上合憲，在憲法法庭被癱瘓後，針對其財源及預算支用達到共識，就要大家理性面對。

吳思瑤也說，如果藍白在討論特別條例修正草案時，還是踩死普發1萬元、不排富，那他們就要去面對民眾對於其執政縣市所提出也要比照辦理的壓力。

吳思瑤補充說明，目前特別條例尚未修正，釋憲還是既定道路，若之後執政黨和在野黨能夠協調出彼此及社會正反方都能接受的合憲性方案，當然釋憲與否就是後續的事，這也算是一種善意，請朝野都要把握再討論、再審視的機會。

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