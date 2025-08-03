主提案中配6改4！游顥喊已撤案 綠議員：躲過罷免恐續提

立委游顥（右）說中配六改四案已撤案，當初提案是基於種族平等。（立委游顥服務處提供）

2025/08/03 18:05

〔記者陳鳳麗／南投報導〕國民黨立委游顥主提案中籍配偶6年改4年拿到身分證，罷團批評游顥親中，提案通過將影響台灣人健保和就醫；游顥則強調他已撤案，當初提案是基於種族平等，所有外配都應平等，況且不會影響健保。民進黨南投縣議員陳玉鈴認為，游暫撤案躲過罷免可能繼續提，且藍白繼續修法，依親、用健保、有投票權，台灣的未來堪憂。

「去游除垢」、「All罷馬」、「草屯罷馬志工團」等罷團，對游顥主提案、馬文君、徐巧芯…等17名立委連署的「中配6年改4年拿到身分證」的提案，認為該提案凸顯游顥親中立場，也對中國籍以外的外配不公平，有相對的剝奪感，且對中國籍配偶只是數字上的照顧，而非真正解決生活中難題。

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游顥表示，他已經撤案了，罷團還在拿此操作族群歧視，況且當初提案是基於種族平等，外籍配偶都應平等，不像民進黨立委王義川還提案中配6年改10年的歧視中配。事實上在馬英九當總統時代就提出過，他不是第一個提出的人，何況聯合國早就有提醒過該問題。至於罷團指的影響健保也不存在，問過健保署該署表示一年依親60人，不會影響到健保。

民進黨籍南投縣議員陳玉鈴說，中國是對台侵略的敵對勢力，游顥因有被罷免壓力，只是暫時撤案，若躲過罷免難保繼續提出，未來藍白過半的立院，藍白立委要修什麼法都可以，翁曉玲已擬提案放寬中國人繼承台灣人遺產金額，未來恐怕依親人數、投票權等一一放寬，讓人想到就頭皮發麻，台灣的未來堪憂。

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