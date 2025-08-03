民團抗議台灣欲援助以色列 外交部重申目前無具體計畫

台灣巴勒斯坦自由連線3日在外交部前，舉行「外交部世界丟臉，贊助以色列殖民政權」活動，並以各式看板標語及行動劇表示抗議。（記者叢昌瑾攝）

2025/08/03 17:58

〔記者黃靖媗／台北報導〕以色列日前邀請我國駐以色列代表李雅萍前往本雅明（Binyamin）屯墾區參訪，台灣承諾將在以色列屯墾區投入捐款建設醫療中心。民團「台灣巴勒斯坦自由連線」今（3）日下午於外交部前抗議，要求政府別再助紂為虐，勿讓台灣成為屠殺幫兇；對此，外交部重申，我國政府目前並無資助以色列本雅明地區的具體計畫。

台灣巴勒斯坦自由連線指控，以色列將捐款資助以色列在屯墾區建設醫院工程項目的新聞曝光後，外交部立刻澄清尚未承諾捐贈但的確在研議討論中，若我國選擇捐款資助，台灣將成為全球第一直接贊助以色列在殖民區項目的國家，在違反國際法上獨步全球。

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台灣巴勒斯坦自由連線表示，巴勒斯坦人長期難以進入殖民區就醫，台灣打算資助的項目只會幫助以色列殖民定居者，等同於合法化並繼續維持以色列的種族隔離體系，不只違背國際法，也破壞台灣自身根植於人權與平等的民主形象。

活動負責人楊剛帶領現場民眾高喊「外交部不要說謊，停止贊助殖民政權」等口號，並呼籲外交部、李雅萍認罪，現場聚集約500名支持者；楊剛指控，這些醫療建設不是結善緣、助人，而是違反國際法，台灣不應助紂為虐，成為屠殺幫兇。與會的台大勞工社顧問張仲方也喊話要求外交部公開所有支持屯墾區的計畫。

外交部回應指出，外交部已數次透過相關新聞回應及新聞說明會對外界清楚說明相關立場及實際情形，我國政府目前並無資助以色列本雅明地區的具體計畫。

外交部表示，台灣作為國際社會的良善力量，長期以來在中東等地積極投入人道及醫療援助，包括協助敘利亞難民及巴勒斯坦人民，例如外交部前已透過美慈組織捐贈50萬美元，提供巴勒斯坦人民所需的民生用品等。

外交部說，尊重我國公民社會團體言論自由及對我國外交工作所表達的意見，自2023年10月7日以哈戰爭發生以來，我國政府持續關注當地區域情勢發展，並與友好及理念相近國家密切聯繫，對受戰亂影響者提供必要的關懷及人道協助。

以色列駐台北經濟文化辦事處則表示，他們尊重公開且誠實的辯論與抗議，但也敦促大眾應以經過查證的事實為依據，並共同抵制恐怖主義以及對人道援助的濫用。

台灣巴勒斯坦自由連線3日在外交部前，舉行「外交部世界丟臉，贊助以色列殖民政權」活動，並以各式看板標語及行動劇表示抗議。（記者叢昌瑾攝）

台灣巴勒斯坦自由連線3日在外交部前，舉行「外交部世界丟臉，贊助以色列殖民政權」活動，並以各式看板標語及行動劇表示抗議。（記者叢昌瑾攝）

台灣巴勒斯坦自由連線活動負責人楊剛帶領現場民眾高喊「外交部不要說謊，停止贊助殖民政權」等口號，現場聚集約500名支持者。（記者黃靖媗攝）

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