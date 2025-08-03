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    陳椒華稱南鐵地下化造成小東路淹水 台南鄉親怒轟造謠！

    台南東區小東路地下道2日發生嚴重淹水。圖為積水退去後所拍攝。（資料照，記者洪瑞琴攝）

    台南東區小東路地下道2日發生嚴重淹水。圖為積水退去後所拍攝。（資料照，記者洪瑞琴攝）

    2025/08/03 18:20

    李秋明／核稿編輯

    〔即時新聞／綜合報導〕受到西南氣流影響，台南市連日發生強降雨，多地發生積淹水災情，其中就包括東區小東路地下道。過去在時代力量與黃國昌交好的前立委陳椒華（已於今年5月10日退出時力），跳出來指稱這都是政府推動台南市區鐵路地下化的鍋，結果被大批台南鄉親打臉，怒轟造謠！

    西南風再次增強，台南昨日（2日）清晨降下驚人雨量，陳椒華同日深夜在臉書PO出小東路地下道嚴重淹水的照片，宣稱這是「南鐵地下化工程後最嚴重的淹水」。她還貼出10年前台南環盟是警南鐵地下化工程恐影響台南地下水文變化，進一步造成該市東區、北區淹水的相關報導，慨歎「10年了……」，影射長年來台南執政的民進黨無視環團告誡、治水無能。

    該貼文曝光後，湧入大批台南鄉親打臉，「從國民黨時代淹水幾十年你當瞎子，南鐵地下化後你突然眼睛都亮起來了，你一句十年自以為預言了什麼大災害，結果水半天就退了，到底是有什麼好得意？」、「你明明住過台南，地下化之前就會淹了，只是故意想臭南鐵地下化？」、「又不是因為地下化才造成淹水，不要造謠好嘛！」、「地下化都還沒完工耶大姊，地下道、地下化，傻傻分不清楚」、「我是不懂你這張圖要表達什麼，小東地下道從還沒鐵路地下化就已經逢大雨必淹，要顯示自己多無知嗎？」、「下這種等級的強降雨，哪個地勢比較低的地方不會淹水？消費災區的發文有夠噁心！」

    還有人直言，「你們這些人只會見獵心喜，什麼都不知道或是知道但不管，先弄死民進黨再說！以前這裡跟大同路地下道淹，少說要淹半天起跳，前天晚上暴雨驚人，我早上起來上班，地下道的水排光了，這在過去是不可能的事，這樣是沒有進步嗎？明明就是有進步，你們這些人是什麼狀況？」、「那裡本來就是地下道，本來雨量太大就會淹水！跟鐵路地下化毫無關係」、「這裡不用地下化就會淹水了」、「亂講不求證反正也不用負責任，講錯就直接翻篇，騙到一些從不求證的選民就算成功了，真的是好算計」。

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