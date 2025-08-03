突破藍綠 台灣基進：823要成為真正全民運動

台灣基進黨主席王興煥分析認為，台灣公民社會反對一黨獨大、支持在野監督；對於823第二波罷免行動，他主張關鍵在於如何突破藍綠對決的框架，讓大罷免成為「真正的」全民運動。（記者廖雪茹攝）

2025/08/03 17:47

〔記者廖雪茹／新竹報導〕大罷免喊出「反共護台」的訴求卻挫敗，台灣基進黨主席王興煥分析認為，台灣公民社會反對一黨獨大、支持在野監督，但大罷免卻變成「藍綠對決」；對於823第二波罷免行動，他主張關鍵在於如何說服支持第三勢力與反對黨的公民，突破藍綠對決的框架，讓大罷免成為「真正的」全民運動。

台灣客社今天偕罷團、跨政黨召開「十問林思銘」記者會。王興煥表示，726大失敗的結構性原因，在2024年的政黨票就已經揭示：支持民眾黨的主力是對兩大黨的拒絕與對第三勢力的期待， 支持國民黨的主力則是公民社會對反對黨的需求。也就是説，支持民眾黨是表象，真相是支持第三勢力； 支持國民黨是表象，真相是支持在野監督。

請繼續往下閱讀...

王興煥指出，根據長年的身分認同民調，想當中國人的比率只剩5%甚至更低。所以他分析認為，政黨票投給藍白、罷免投下不同意票的公民，絕大多數不是親中統派，而是拒絕民進黨，或是拒絕執政黨獨大；「但我們沒有成功說服社會，這場大罷免不是藍綠對決。」因此823罷免林思銘等7席國民黨立委的投票，關鍵在於如何讓大罷免成為「真正的」全民運動；也就是說，如何說服支持第三勢力與反對黨的公民，罷免林思銘不等於支持民進黨。

王興煥進一步表示，台灣基進、時代力量、台灣綠黨、小民參政歐巴桑聯盟等本土在野黨，從去年4月以來，一起對抗藍白亂政、監督政府施政，倡議議題、集結青鳥、推動罷免。面對823九局下半的賽局，他們會承擔本土第三勢力的社會與政治責任，說服討厭民進黨但期待第三勢力與反對黨的自主公民，促成大罷免成為真正的全民動員。

熱門賽事、球星動態不漏接

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法