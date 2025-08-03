曹興誠轟綠營大老不敢講獨立：常待在冷氣房裡已變了顏色？

前聯電董事長曹興誠。（資料照）

2025/08/03 17:26

〔記者陳鈺馥／台北報導〕前聯電董事長曹興誠今日再度質疑台灣民意基金會董事長游盈隆，並痛批民進黨裡面一些不再敢講獨立的綠營大老，「請照照鏡子，你們的綠色，是不是因為常常待在冷氣房裡，已經變了顏色？」

曹興誠指出，游盈隆說他「燒成灰還是綠的」，那是因爲他有色盲。什麼是「綠」？綠的基本訴求，是反對和中國統一，主張台灣「主權獨立」。此外，追求民主，也是綠的主要訴求。

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曹興誠談及，1996年台灣直選總統以後，民主已經完成，基本上主權獨立也已經完成。然而中共和國民黨不承認台灣人有權獨立，每天叫囂統一，用盡一切手段來摧毀台灣的主權和民主。所以現在綠營必須強化獨立意識，以求永遠擺脫中共「統一」的威脅。

曹興誠直指，這次大罷免運動，就是要排斥中共滲透進我們立法院的黑手，是維護台灣主權和民主的聖戰。奇怪的是，一些自稱綠營的人如游盈隆，不但對大罷免冷言冷語，大罷免沒有成功，藍營還沒講話，游竟然跳出來替藍營「秋後算帳」，污衊大罷免，要沈伯洋辭職。

曹興誠批評，台灣推動民主得到政黨輪替，也讓民進黨許多人做了官，由穿草鞋的升格成穿皮鞋的。這些做官的，慢慢忘了綠營基本的信念，就是「反對統一、爭取獨立」。

曹興誠示警，中共以前沒有能力攻打台灣，就騙台灣人說要和平統一。現在中共自以為實力強大，已經不談和平統一了。他們天天繞台軍演，準備武力統一。台灣面臨的情況非常嚴峻，再不以「反對統一」、「獨立建國」為訴求，等到統一成為被收買的「主流民意」的時候，台灣的民主和主權都要被中共沒收。

曹興誠說，「反統一」當然先要宣示統一是有毒害的，不應該被允許的言論，「反台獨」也不該被允許。自己昨天這樣一說，就有穿皮鞋的李文忠跳出來說這樣是「法西斯台獨」。毛澤東曾說「革命不是請客吃飯，不是做文章。革命是暴動，是一個階級推翻一個階級的暴烈的行動」。中共和國民黨要摧毀台灣的主權，可不是開玩笑的，他們不惜讓我們看到血流成河。

曹興誠批評，可是穿皮鞋的李文忠還要講究溫良恭儉讓，竟然把「禁止統一言論」，說成「台獨法西斯」；民進黨裡一些不再敢講獨立的綠營大老，請照照鏡子，你們的綠色，是不是因為常常待在冷氣房裡，已經變了顏色？

曹興誠強調，沈伯洋和罷團志工，他們可以不辭勞苦，在街頭櫛風沐雨，重現穿草鞋的奮鬥精神。你罵他們，是因為你們自慚形穢？還是因為他們照見了你們，有權有利、穿了皮鞋之後，就「民主掛口頭，獨立放天邊」，忘了獨立建國的初衷？

曹更質疑，「李文忠說我是極端；我不是民進黨員，民進黨什麼時候已經把『獨立建國』當成極端思想？希望有民進黨員告訴我」。

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