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    吳思瑤：民進黨不會只是啦啦隊 黨中央在罷區縣市「4路齊發」

    立法院民進黨團幹事長吳思瑤。（資料照）

    立法院民進黨團幹事長吳思瑤。（資料照）

    2025/08/03 17:38

    〔記者謝君臨／台北報導〕迎戰823第二波罷免投票，民進黨立委沈伯洋今直言，民進黨不能只是罷團的啦啦隊，應與罷團分進合擊。對此，立法院民進黨團幹事長吳思瑤強調，民進黨不會只是啦啦隊，會更積極地站在第一線。他說，黨中央現在罷區縣市都有一個主要的指揮中心，將「四路齊發」，針對7個罷區集中火力精準調派資源。

    吳思瑤表示，日前黨團會議民進黨代理秘書長何博文有來報告，他在上週三中常會聽到黨主席賴清德清楚裁示，記取726失敗的教訓，在823這一戰，民進黨不會只是啦啦隊而已，在最後這一哩路，民進黨會更積極站在第一線，很徹底的、虛心的去檢視726的失敗。

    「非常認同我們不是啦啦隊，我們就是主力啊！」吳思瑤說，相較於726在對方雙主場打仗居於劣勢，資源整合相對被稀釋，823剩下7區，更能夠有效的調派資源，集中火力在這些區域。

    吳思瑤指出，黨中央現在各罷區縣市都有一個主要的指揮中心，也就是一個主力的對口，並分為4個路隊。第1隊，就是最了解在地的縣市議員和縣市黨部；第2隊就是立院「五一戰隊」，利用議事餘裕全力前進罷區協助；第3隊是空戰，會擴大結合網路意見領袖（KOL）協助釋放重要訊息；第4隊就是罷團的力量。

    吳思瑤強調，這「四路齊發」，相信是在檢視726的失敗之後，更精準對焦，迎戰823，黨中央都會做統合規劃。

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