王婉諭開砲：民進黨726後不思檢討 執政卻無改革願景

時代力量主席王婉諭（中）直言，726後拒絕檢討，是最大危機；並批評民進黨執政缺乏改革願景。（記者廖雪茹攝）

2025/08/03 17:19

〔記者廖雪茹／新竹報導〕台灣客社今天偕罷團、跨政黨召開「十問林思銘」記者會，時代力量黨主席王婉諭會中除了強調，換掉國民黨、換掉林思銘，才是新竹進步的起點；另一方面她也直言批評，賴清德政府上任1年半來，沒有提出任何重大改革政策，缺乏領導國家的積極意志，並認為「726後拒絕檢討，才是最大危機」，呼籲本土派支持者與民進黨基層，冷靜面對問題，批評並再三提醒民進黨：好好執政、好好治理國家，就是對823最大的幫助。

王婉諭表示，過去大家常說「國民黨不倒，台灣不會好」，在新竹縣，長期執政的國民黨就是最好的註腳，貪污賄選、弊案叢生、關說不斷、縱放廠商。她直言，「林思銘就是這個結構中的縮影」。

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「民進黨不好 台灣也會倒」

「但現階段也要說的是『民進黨不好，台灣也會倒』。」王婉諭指出，民進黨承載了台灣民主化與本土化運動，是人民寄望本土政權後誕生的執政黨，也是目前本土陣營中唯一有足夠人才與經驗能掌舵國家的政黨；如果民進黨表現不佳、失去人民信任，本土派將失去唯一有執政能力的政黨，這不只是民進黨的危機，更會是台灣的危機。

對此，王婉諭提出3點。她表示，賴政府是被動的政權，缺乏願景與改革議程。陳水扁、蔡英文執政時期，都曾以改革議程凝聚共識、贏得支持，但賴政府上任一年半來，沒有提出任何重大改革政策，僅有「對中17項作為」與「團結國家十講」，缺乏領導國家的積極意志。

「少數執政卻無願景 執政黨淪反對黨」

王婉諭並批評，少數執政卻無願景，讓執政黨淪為反對黨。民進黨缺乏主動推動改革的企圖，僅被動防守在野黨議程；從國會改革五法、財劃法到國定假日法，民進黨不是沒有行政院版，就是沒有黨團版，甚至提案後自行撤案，讓執政黨變成整天只會反對的少數黨。

不過關於這點，與會的民進黨立委范雲當場澄清說明，除毀憲亂政的憲訴法修法等提案行政院和民進黨團未提版本，其他法案其實都有提。

最後，王婉諭強調，726民意已經亮了警訊，但民進黨卻推給中國滲透、推給在野黨普發現金，逃避真正的執政問題；「更嚴重的是高層還跟著濫發現金、假圖卡取暖，該檢討的不檢討，該下台的不下台，這不是自救，而是自毀。」

王婉諭直言，民進黨如果繼續自我催眠、不願面對民意，失去的不只是政權，還會葬送台灣累積幾十年的本土執政能量，甚至動搖整個本土派的正當性。

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