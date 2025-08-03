台美關稅簽保密協議？黃國昌：明立院協商請行政部門交出來

民眾黨主席黃國昌今天說，明天就會請行政部門說明台美關稅談判。（記者俞肇福攝）

2025/08/03 16:59

〔記者俞肇福／新北報導〕美國宣布對台課徵20％對等關稅，賴清德總統指談判仍在進行，基於保密協定無法說明。民眾黨主席黃國昌今天下午在新北市汐止區表示，保密協議究竟是誰跟誰簽？性質上是條約還是協定？為什麼沒有送到國會備查？民進黨要搞黑箱搞到什麼樣的程度？黃國昌強調，立法院明天（4日）週一早上9點召集協商，他會請行政部門把跟美國簽的保密協議交出來。

黃國昌今天到汐止夢想社區參加社區親子活動前，接受媒體訪問。媒體記者問到金融時報報導，台美7月8日早就有基本共識，要宣布時遭川普攔阻，外界擔心原因是不是華府要跟北京保持良好的關係？

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黃國昌對此回應，這是整個台美談判最大的關鍵，但為什麼台灣人民什麼都不知道，為什麼台灣的國會什麼都不知道，這不是黑箱，什麼是黑箱？賴清德總統用有簽保密協議是搪塞之詞。

黃國昌說，他要請教賴清德總統兩件事，第一件是2013年，民主進步黨有關於服貿的問答集裡面，當時不是很清楚地說，馬政府用保密協議來作為搪塞，是違反民主政治的原則，是不懂國際經貿的談判，更是對公民社會以及國會徹底的黑箱。

黃國昌表示，民進黨當年說，完全沒有辦法接受，也沒有辦法認同馬政府的作法，怎麼拿到政權後態度180度的轉變，導致現在任何的消息（台美關稅談判），我們只能從媒體上面，甚至是外國的媒體上面，得到不曉得到底是真實，還是不真實的消息？

黃國昌說，目前這個階段，還有一件非常關鍵的事。賴清德總統說有簽保密協議，請問是誰跟誰簽？保密協議在性質上是條約還是協定？為什麼沒有送到國會來備查，不會連保密協議本身也是保密的？民進黨要搞黑箱搞到什麼樣的程度？

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