挺世堅！高市議員黃明太：黨內如有60個他，立院怎會不過半？

被稱為「高雄王世堅」的民進黨高市議員黃明太，發文聲援王世堅。（翻攝臉書）

2025/08/03 16:48

〔記者王榮祥／高雄報導〕民進黨高市議員黃明太曾在議會質詢時公開質疑大罷免，結果遭炎上、還被稱是「高雄王世堅」；對於立委王世堅近期發言遭黨內抨擊，黃明太透過臉書指出，黨內同志如果有60個王世堅，立法院怎會不過半？

大罷免延燒時，黃明太在議會質詢中喊話「民進黨不能變一言堂」、嗆聲綠營在撕裂台灣，引發黨內反擊；北部黨籍民代質問「這種不認同民進黨路線卻又要扛著民進黨旗選的民代，是不是應該黨紀處分？」也有政治評論員痛批「一邊靠綠營本土票當選，一邊配合中國罵賴清德，這就是政治詐欺、騙票」。

請繼續往下閱讀...

針對王世堅近期關於大罷免評論，黃明太發文指出，身在台灣，有無限的感慨！黨內同志如果有60個王世堅，立法院怎會不過半？

他認為，對人民、國家及黨盡忠，是一個政治參與者應該要具備的條件，黨籍從政者在職位上盡力做好自己的角色讓人民認同，人民當然也會認同及支持該黨，這不是對政黨盡忠嗎？

網友留言「問心無愧就好」、「忠言逆耳」，「良善的建言卻成了鬥爭的話語」，「世堅委員是對的」。

熱門賽事、球星動態不漏接

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法