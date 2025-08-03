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    遭審計部點名CI潛藏漏洞 國科會回應了

    國科會回應，審計部所列舉未建置平台帳號的4間廠商，因審查時間落差，目前均已完成引導登入平台使用。（資料照）

    國科會回應，審計部所列舉未建置平台帳號的4間廠商，因審查時間落差，目前均已完成引導登入平台使用。（資料照）

    2025/08/03 16:26

    〔記者黃宜靜／台北報導〕審計部113年度中央政府總決算審核報告出爐，點名國家科學及技術委員會未依關鍵基礎設施指導綱要，規定訂定共同風險管理標準，且部分園區廠商未建置平台會員帳號；對此，國科會回應，已定期盤點科學園區納入關鍵基礎設施，目前已納入15處科學園區；另，審計部所列舉未建置平台帳號的4間廠商，因審查時間落差，目前均已完成引導登入平台使用。

    審計部決算報告指出，國家關鍵基礎設施（Critical Infrastructure, CI）遭攻擊或災損時，若足以直接或間接造成大規模人口傷亡或避難遷徙者、造成重大經濟損失、影響其他關鍵基礎設施營運能力，以及影響政府功能持續運作、民心士氣、社會安定者，應列為關鍵基礎設施。

    國科會表示，該會已有定期盤點科學園區納入關鍵基礎設施，並參考設施重要性、失效影響程度等擬定科學園區納入關鍵基礎設施審查標準，據以盤點納入15處科學園區。

    另外，報告也提及，國科會建置科學園區資安資訊分享與分析中心（SP-ISAC）平台，尚有部分園區廠商未建置平台會員帳號，或未登錄平台獲取相關資訊；對此，國科會回應，3個科管局裡的廠商目前均配置SP-ISAC相關帳號，今年年初審計部所列舉未建置平台帳號之4間廠商，經確認後，係為審查時間落差，目前均已完成引導登入平台使用。

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