挺柯文哲不分區「2年條款」 黃國昌：對我影響最小

民眾黨主席黃國昌下午在汐止表示，他多次宣示繼續支持貫徹柯文哲的安排。（記者俞肇福攝）

2025/08/03 16:44

〔記者俞肇福／新北報導〕民眾黨10日（下週日）將舉行黨代表大會，決定不分區立委「2年條款」存廢。記者詢問前主席柯文哲元旦短暫交保時，曾明確表示不能廢除，民眾黨主席黃國昌今天（3日）日下午在汐止表示，他多次宣示繼續支持貫徹柯文哲的安排；「2年條款我個人其實是裡面影響最小的」，黃國昌說，對他來講，不管是哪個工作崗位，最重要是做好自己的工作、讓民眾黨茁壯。

黃國昌今在新北市汐止區出席地方活動時，被媒體問到「2年條款」存廢引發黨內紛爭、以及如果執行條款，未來如何爭取曝光度等問題回應，2年條款是柯文哲當初競選2024總統暨立委選舉時，對外招募不分區立委候選人的政策，「站在我的立場，我已經多次宣示，我個人會支持繼續貫徹主席那時候做的安排。」

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「修改黨章由全代會決定」

黃國昌強調，民眾黨是大鳴大放的政黨，大家都可以表達不同意見，他相信，無論正反看法，也都是為了民眾黨好；是否修改黨章，依照《政黨法》規定，黨代表大會是黨章的最高權力機構，由全代會決定。

關於柯文哲元旦短暫交保時，兩人是否有談及「2年條款」存廢？黃國昌則未正面證實，僅強調，兩人當時晚上商談了2、3個小時，聊了很多，但絕大部分時間都是他在勸柯文哲不要辭黨主席。

黃國昌強調：「2年條款我個人其實是裡面影響最小的，對我來講，不管是哪個工作崗位，把自己的工作做好，為人民服務、讓民眾黨茁壯，是我一貫目標。」

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