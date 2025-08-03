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    花蓮富里村長鄧萬華有中國籍被解職 陸委會：外國籍不得任公職

    陸委會今日強調，依「國籍法」規定，中華民國國民取得外國國籍者，不得擔任中華民國公職，此係基於對國家忠誠義務以及避免義務衝突風險之要求。（資料照）

    陸委會今日強調，依「國籍法」規定，中華民國國民取得外國國籍者，不得擔任中華民國公職，此係基於對國家忠誠義務以及避免義務衝突風險之要求。（資料照）

    2025/08/03 16:21

    〔記者陳鈺馥／台北報導〕花蓮縣富里鄉學田村長鄧萬華未放棄中國籍，8月1日起被富里鄉公所解除職務。她今日投書媒體大酸說，她支持賴清德直接宣布「台灣獨立」。陸委會強調，依「國籍法」規定，中華民國國民取得外國國籍者，不得擔任中華民國公職，此係基於對國家忠誠義務以及避免義務衝突風險之要求。

    內政部今年查核確認全國有5名村里長具中華人民共和國國籍，去函要求鄉鎮市公所依「國籍法」辦理解除職務，擁有中國國籍的鄧萬華是其中之一。

    鄧萬華對外受訪聲稱，自己拿的是台灣護照，不是中華人民共和國護照，何來國籍說法？「我沒有中華人民共和國國籍，哪有什麼國籍問題，是內政部、是執政黨硬拗，不管民生，專搞政治」。

    對此，陸委會表示，原籍中國大陸人民取得台灣身分後，若欲擔任我國民選公職，除「參選資格」有兩岸條例之限制外，其它有關「選舉活動」、「就職、任職、解職」等事項，因兩岸條例沒有規定，故仍須適用我國各有關法令之規定。

    陸委會強調，依「國籍法」第20條規定，中華民國國民取得外國國籍者，不得擔任中華民國公職，此係基於對國家忠誠義務以及避免義務衝突風險之要求。事實上，具有雙重國籍者如欲擔任中華民國民選公職人員，本會尊重主管機關內政部對國籍法之解釋與相關處置。

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