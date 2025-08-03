力挺何博文南下救災遭網軍洗版 卓冠廷：代表做對了

中南部連日豪雨造成災情，民進黨志工南下協助救災。（取自卓冠廷臉書）

2025/08/03 14:56

〔記者賴筱桐／新北報導〕中南部因連日豪雨造成災情，民進黨代理秘書長何博文昨天（2日）率黨中央志工南下協助救災，頂著大雨清除水溝雜草，新北市議員卓冠廷在臉書聲援表示「幹得好！」未料遭部分網友質疑作秀。卓冠廷今天表示，網軍急著洗版，代表一定做對什麼，民進黨將持續前往嘉南地區幫忙。

卓冠廷昨在臉書發文指出，博文哥真的很拚，天災來臨沒有分你我，感謝所有前往災區一線的人，祈求台灣平安。「民進黨，這就對了！」卻有網友留言說，用那麼小的垃圾袋，是做秀嗎？實際要用特大的垃圾袋才有效率啊！

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卓冠廷回應，「網軍急著洗版，代表一定做對什麼」，何博文昨天帶近50名黨志工團南下協助救災，今天由民進黨主席賴清德辦公室主任周威佑帶隊，哪裡有需要就去哪裡，沒有第二句話，不只黨中央，還會有各縣市黨部志工隊前往嘉南繼續幫忙。

卓冠廷強調，民進黨捲袖救災，不是乾淨擺拍，起身行，不怕辛苦，就是某些人最怕的事。「做對了 打+1」！

中南部豪雨成災，民進黨志工組成救災小組，南下協助救援。（取自卓冠廷臉書）

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