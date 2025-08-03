823大罷免衝刺 時力陸空戰鎖定「這3人」助罷團一臂之力

823大罷免進入倒數20天，時代力量黨主席王婉諭今日受訪說，時力將分別從空戰及陸戰途徑協助罷團。（資料照）

2025/08/03 14:36

〔記者林哲遠／台北報導〕823大罷免進入倒數20天，針對國民黨立委羅明才、顏寬恒、楊瓊瓔、江啟臣、馬文君、游顥、林思銘7個罷免案，時代力量黨主席王婉諭今日受訪說，在空戰方面，時力將繼續揭露羅明才、顏寬恒家族在地方濫墾、濫開發土地等問題；陸戰部分，他們則專注新竹縣林思銘選區，舉辦多場地方說明會。

王婉諭指出，823的罷免已不再是政黨對決，時力期望選民回歸到最純粹的罷免精神，冷靜的思考，選區的立委是否適任，時力過去曾多次列舉，像羅明才、顏寬恒的家族都在地方濫墾、濫開發土地，這是任何黨派都不該容許的，雖然力量有限，但他們會繼續揭露真相，讓選民充分思考。

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至於陸戰規劃上，王婉諭透露，目前時代力量會專注在新竹縣第二選區，預計會舉辦多場地方說明會，並且由黨公職持續進行街講。

此外，針對726大罷免以失敗告終，綠營也掀起檢討聲浪，質疑民進黨沒有催出基本盤，王婉諭表示，民進黨是目前本土陣營中唯一有足夠人才與經驗，能夠掌舵國家的政黨，如果民進黨表現不好、失去人民信任，這不只是民進黨的危機，更會是台灣的危機。

王婉諭認為，現在的賴政府是被動的政權，缺乏願景與改革議程。沒有主動推動改革，只剩下防守在野黨議程。在726後，高層跟著濫發現金討好、假圖卡取暖，沒有真正的檢討。她強調，此刻最重要的，應該是好好提出執政方針，這不只是對823最大的幫助，更是要守護台灣累積幾十年的本土執政能量。

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