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    受美對台關稅及救災等影響 台中3選區823罷免更形困難

    823罷免投票受美國關稅及救災等不確定因素影響，更形困難。（罷團提供）

    823罷免投票受美國關稅及救災等不確定因素影響，更形困難。（罷團提供）

    2025/08/03 14:54

    〔記者歐素美／台中報導〕台中市第二選區國民黨立委顏寬恒、第三區立委楊瓊瓔及第八選區立法院副院長江啟臣，罷免投票將於8月23舉行，由於3人本來就是補件才通過二階罷免連署，要通過罷免本來就不易，加上受到美國對台關稅及救災等不確定因素影響，三階要通過同意罷免更加困難。

    台中市第二、三、八選區屬於舊台中縣選區，地方派系問題及國民黨基層綁樁等情形，原本就較市區更為嚴重，地方推動罷免，在人情壓力等情況下，本就不易，所以在罷免第二階段連署時，這3人皆是直到補件才通過，其中，罷免江啟臣的連署更是低空達標，更顯不容易。

    地方人士指出，台中市原本被視為明星選區的第四選區國民黨立委羅廷瑋，原本被視為最可能被罷免成功的，結果在726罷免投票中，罷方仍鎩羽而歸，致罷免氛圍低迷，現在加上美國對台關稅，還有南部淹水災情嚴重，民進黨擔心影響2026及2028年選情，民進黨黨公職現在都忙著救災，避口不談罷免，就怕被炎上。這些不確定的因素，都使得823的罷免更形困難。

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