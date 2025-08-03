因助理費及買賣房遭判刑8年4個月 顏寬恒：二審中

顏寬恒因助理費及買賣房屋，一審遭判8年4個月。（擷取自網路）

2025/08/03 15:56

〔記者歐素美／台中報導〕第二波立委罷免將於8月23日投票，國民黨立委顏寬恒涉貪污、偽造文書案件，被法院一審判有罪，合計8年4個月，褫奪公權3年；二審也即將在9月宣判。顏寬恒今天回應指出，2023年他登記黨內參選立委，隔週檢調即大動作搜索，利用司法肅清，目前二審還在審理中，強調「司法干預選舉」，呼籲台中市第二選區鄉親8月23日一定要投下不同意罷免，不能再讓民進黨繼續撕裂台灣社會。

顏寬恒表示，他在2023年3月22日登記黨內參選立委，隔週3月28日執政黨就發動檢調大規模搜索，利用司法進行政治肅清；林姓助理在其擔任立委期間，時常代表他出席活動，平時也處理許多服務案件的協調溝通，且立法院所編列的助理費用，仍不足聘用足額的助理，台中市第二選區幅員廣闊，他自掏腰包聘僱自費助理人數遠超公費助理人數，何必再用人頭來領取助理費用。

請繼續往下閱讀...

至於住家部分，顏寬恒強調，買賣是事實，當年因為選舉，媒體過度關注，他及家人都認為已不適合居住，應盡快脫手平息風波，所以透過建經公司與買家進行履約保證，如是虛偽交易，何必如此大費周章。

顏寬恒說，當初他太太陳麗凌也被列為被告，遭法院諭知500萬元交保，結果最後判無罪，顯然司法只是為了打擊他的聲譽，並透過司法干預選舉。

熱門賽事、球星動態不漏接

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法