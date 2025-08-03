北市預算執行效率待加強 審計處點名5單位

台北市體育局表示，113年預算保留金額多，主要是配合雙北世壯運於賽事結束後撥付契約尾款。圖為世壯運開幕照。（資料照）

2025/08/03 14:54

〔記者何玉華／台北報導〕台北市長蔣萬安上任後，首度編列的113年度總預算執行審計審核報告出爐，歲出決算較預算數減少，應付保留數也較前一年度減少，但工務局、體育局、文化局、產業發展局及社會局等5個機關占比近8成，其中體育局、文化局又被點名保留金額占其預算數比率超過10%，執行率有待加強。

蔣萬安於111年底上任，112年度執行前市長柯文哲編列的預算，蔣萬安團隊於112年編列113年度總預算案經市議會通過執行；台北市審計處審核113年度總決算報告出爐，指出歲出剩餘66億餘元，最大宗來自按業務實際需要減少支付節流的款項，而人事缺額遲遲無法補足的人事費用剩餘，也是重要原因之一。

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決算報告中也指出，歲出應付保留數56億餘元，主因工程設計欠周延導致變更中或施工中等延宕未完工，雖較前一年度減少8億餘元，但工務局、體育局、文化局、產業發展局及社會局等5個機關應付保留金額達44億餘元，占比79.12%，其中體育局、文化局占其預算數比率超過10%，執行效率有待加強。

體育局112年度應付保留數為0.84億元，113年度逾7.1億元；體育局說明，其中2.35億元是配合雙北世壯運於賽事結束後撥付契約尾款；另4.19億元是特色運動館新生館、克強館工程的連續性預算，目前工程進度正常且均依約撥款，預計明年3月、7月陸續完工，將於驗收合格後核付所有工程款項。

文化局表示，113年度保留6.48億元，較前一年度增加2.25億元，主要因台北流行音樂中心工程履約爭議調解費1.92億元，尚未與文化部達成共識而辦理保留；另有音樂與圖書中心工程（含管風琴訂製）的0.6億元等項目。

工務局表示，預算規模是市府第3大，保留金額相較大，主要為工程機關特性，履約期跨年度會保留5%到驗收後支付，但預算達成率90.27%，無執行效率落後的情形；社會局則說，保留經費是參建工程的部分，隨工程進度產生留用。產發局則表示，補助臺北農產運銷公司建置工程、新增南港機廠社會住宅工程及萬大第一果菜及漁類批發市場改建工程，保留總金額5.97億元，較前一年度1.99億元增加。

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