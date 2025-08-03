提案中國人來台依親健保吃到飽？ 顏寬恒斥年代久遠又造謠

民眾po文指稱顏寬恒提案中國人依親來台健保吃到飽，要求罷免顏寬恒。（擷取自臉書）

2025/08/03 13:52

〔記者歐素美／台中報導〕民眾在臉書po文指稱台中市第二選區國民黨立委顏寬恒提案中國人依親健保吃到飽，希望民眾823同意罷免顏寬恒；顏寬恒今天回應完全造謠，強調該案是2016年由立委黃昭順提案，顏只是附議提案，當初是考量在台年長老兵、榮民，開放其大陸子女來台照顧，毫無使其「健保吃到飽」的意圖，即使入籍也要與其他民眾一樣繳納健保費、依法辦理，而且後來引發爭議，黃昭順已撤案。

民眾po文表示，罷免親共害台立委顏寬恒！指顏寬恒提案中國人依親健保吃到飽，健保放寬中國人，看病苦等台灣人。

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顏寬恒今天回應，依據規定大陸地區人民申請在台定居需符合條件，且每年主管機關僅開放「60個名額來台」，如果有申請過的民眾一定知道需要等待相當久的時間，且須逐案審查、排隊等候，據移民署及相關主管機關表示，目前符合規定且等候申請人數超過2000多人，亦即現在申請，核准時間也是數十年後，並非申請即核准。

顏寬恒說，當初修法係基於人道立場，考量在台年長老兵、榮民，開放其大陸子女來台照顧，毫無使其「健保吃到飽」的意圖，即使入籍也要與其他民眾一樣繳納健保費、依法辦理。

顏寬恒強調，這些謠言無非是為了煽動對立，轉移焦點，而且本案是第九屆（2016年）時立委黃昭順所提案，顏寬恒只是附議提案，而且黃照順後來也撤案了，現在已經是第11屆，提案屆期不連續，此案無法再繼續審議，根本也沒通過，他已多次澄清，罷免方仍在造謠。

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