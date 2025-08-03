台中羅廷瑋等3人大雨挺游顥 稱「中投五月天」反惡罷

左起黃健豪、羅廷瑋、游顥、廖偉翔、簡千翔攜手反罷免，游顥陣營說這是「中投五月天」。（立委游顥服務處提供）

2025/08/03 14:45

〔記者陳鳳麗／南投報導〕南投國民黨籍立委游顥拚反罷，今天找來躲過罷免的台中立委羅廷瑋、廖偉翔、黃健豪，及南投縣議員簡千翔陪同掃街，游顥陣營喊「中投五月天」造勢，要大家投不同意罷免票，讓中投4名立委繼續為民服務。綠營南投縣議員沈夙崢說，中投還在下大雨，有災情傳出，4位中投立委喊顧民生卻ㄧ心只想823罷免。

台中立委羅廷瑋、廖偉翔、黃健豪，上午到南投早市，陪被提罷免的立委游顥掃街拜票，民眾黨南投縣議員簡千翔也到場陪同，游顥陣營喊出「中投五月天」。今天到場的羅廷瑋等立委表示，823一定要投不同意罷免票，因為民眾厭惡沒有正當性的惡罷，而台中罷免不成功就是3立委聯合作戰，所以這次中投也要團結作戰，他們關心民生，大家要出來投票，都要留下來對地方服務。

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民進黨籍南投縣議員沈夙崢說，「五月天」樂迷應該對「中投五月天」稱號有不同想法，事實上中投這幾天都在下大雨，南投市也有淹水、馬桶水倒灌等小災情，台中一樣也需要關心災情，他們口口聲聲說關心民生，游顥昨辦反罷造勢大會，今天掃街，感覺拚全力反罷，關心的都是823罷免投票。

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