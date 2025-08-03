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    民進黨不能只當啦啦隊 沈伯洋：與罷團分進合擊可能效果更好

    迎戰823第二波罷免投票，民進黨立委沈伯洋今受訪直言，民進黨幫忙的方式要轉換，不能只是當「啦啦隊」。（資料照）

    迎戰823第二波罷免投票，民進黨立委沈伯洋今受訪直言，民進黨幫忙的方式要轉換，不能只是當「啦啦隊」。（資料照）

    2025/08/03 13:29

    〔記者謝君臨／台北報導〕迎戰823第二波罷免投票，民進黨立委沈伯洋今受訪直言，民進黨幫忙的方式要轉換，不能只是當「啦啦隊」。他說，根據相關統計，很多綠營支持者沒有出來投票，要怎麼和各式各樣的協會、地方頭人溝通，說服他們出來投票，必須靠黨內的智慧。他也認為，民進黨與罷團分進合擊的策略，可能效果上會更好。

    沈伯洋表示，「反共護台志工聯盟」一樣是強力支援，這都沒問題。民進黨當然在每一個地方都會幫忙，但是幫忙的方式要轉換，不能只是當「啦啦隊」，不然罷團在那邊很辛苦，然後其他人在旁邊幫忙站著，這就是「啦啦隊」性質。

    沈伯洋說，很明顯可以看到，726罷免（同意）票是開得不夠的，「因為你只是啦啦隊，連綠營支持者都沒有出來。」根據相關研究，藍白支持者有一成多跑來投同意，在這樣的狀況下，表示綠營很多人都沒有出來。

    「要怎麼和各式各樣的協會、頭人等做溝通，希望他們出來投票，這個其實都是我們選舉本來應該要做的事情。至於地方要辦短講、說明之類的，罷團當然還是最適合的。」沈伯洋認為，罷團努力罷團的、民進黨應該動民進黨的，不用強行兩邊站在一起，其實沒有必要，「分進合擊可能效果上會更好。」

    沈伯洋說，藍白可以有一成多的人來投同意，這些人一定不是民進黨動員來的，這都是罷團的功勞。他認為，公民團體應該繼續維持這樣的一個基調，而民進黨應該動民進黨的，把綠營的人請出來投票，這滿重要的。

    沈伯洋指出，726的結果是這樣，要罷免這些藍委的理由並未改變，他們還是一樣，後續做的事情也沒有因為這樣變好，而且現在又開始說可以把1500億國土安全韌性預算刪掉，這都不是正常的事情。

    沈伯洋表示，上述結論是北北基、台中、桃園3場座談會討論後的結果，大家有很多建議，最主要都是在於「到底綠營怎麼自己說服自己的支持者」，因為很明顯是綠營的支持者沒有出來投，「在地方上，很多人是沒有動的，要怎麼去說服這些人動，就是黨內的智慧了。」

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