獨家》823罷免 民進黨進駐7罷區 祭地毯式陸戰+精準空戰

反共護台志工聯盟7月26日在立法院外舉辦開票之夜，罷團成員上台喊話「還要努力、走完8月23日7個罷免區域！」（資料照）

2025/08/03 12:39

〔記者陳昀／台北報導〕兼任民進黨主席的總統賴清德上週在中常會宣示，面對823第二波罷免，民進黨將持續與公民並肩同行。黨內人士坦言，整體情勢「不容樂觀」，甚至比726更險峻，但民進黨會盡全力迎戰，將派駐中央黨部主管深入7個罷區，推動「地毯式陸戰」及客製化議題的「精準空戰」，全面協助罷團後續攻防。

據悉，賴清德上週已指示黨部「雙線支援」，災區部分由代理秘書長何博文親自帶隊，協助災後復原；在823第二波罷免的新北市、新竹縣、台中市及南投縣等7個罷區，民進黨都會派駐中央黨部主管，設立聯繫窗口，與罷免團體緊密對接，並結合地方黨部同步投入戰力。

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黨內人士表示，面對藍營大規模造勢與強力動員，民進黨將調整戰略，著重「地毯式陸戰」與「精準罷免」，不在深藍選區採取檯面上的強力對戰，而是以家戶拜訪、徒步掃街、站路口等方式與罷團站在第一線，透過深入基層的行動，凸顯國民黨的行政不中立、擦邊球式動用行政資源宣傳反罷免等，協助罷團力抗地方勢力的持續打壓。

針對所謂「精準罷免」戰法，黨內人士說明，這不是指地理區域的「精準」，而是在議題與文宣策略更精準的攻防，整體來說，「反共護台」仍是主軸，但同時要更聚焦各罷區國民黨立委的具體不適任理由，透過逐一點名強化印象，提醒在地選民警覺，這些國民黨立委長期盤據地方勢力的所作所為。

黨內人士舉例指出，新店立委羅明才最為人詬病的，就是公開將罷免行動形容為「惡奴欺主」，此外，羅一方面主張中央應普發一萬元「還稅於民，天經地義」，另一方面卻說「地方行有餘力再討論」的雙標行徑，還被台北市長蔣萬安稱讚為「財政立委」，令人不以為然。另外，如台中立委顏寬恒涉貪污遭起訴、南投立委馬文君擔任國防召委期間涉洩密，以及其家族別墅違建問題，都可能是空戰的重點目標。

至於哪些選區相對有勝算？黨內人士坦言，第二波罷免行動面對的情勢更加嚴峻，幾乎每一區都不容樂觀，到第二波才投票，也意味第二階段連署時已面臨更高的挑戰，目前難以準確預估最終成果。但他強調，民進黨絕不會缺席，會盡全力支援罷團，「不讓他們單打獨鬥」，一起走完最後一哩路。

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