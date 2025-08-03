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    陳玉珍揚言刪國土韌性預算 沈伯洋：726後露出「可割可棄」嘴臉

    國民黨立委陳玉珍揚言刪掉1500億元國土安全韌性預算，對此，民進黨立委沈伯洋今表示，在野黨罷免投票前先通過國土安全韌性預算，726罷免投票後馬上露出「可割可棄」的嘴臉。（資料照）

    國民黨立委陳玉珍揚言刪掉1500億元國土安全韌性預算，對此，民進黨立委沈伯洋今表示，在野黨罷免投票前先通過國土安全韌性預算，726罷免投票後馬上露出「可割可棄」的嘴臉。（資料照）

    2025/08/03 12:10

    〔記者謝君臨／台北報導〕針對普發現金一事，國民黨立委陳玉珍揚言刪掉1500億元國土安全韌性預算，如此便不必舉債。她並質疑，上述預算採限制性招標，讓人懷疑只有「綠友友」才能得標，「有超思雞蛋的既視感」。對此，民進黨立委沈伯洋表示，在野黨罷免投票前先通過國土安全韌性預算，726罷免投票後馬上露出「可割可棄」的嘴臉，非常不適當。

    沈伯洋指出，在野黨在罷免投票前故意先通過國土安全韌性預算，罷免投票後馬上就說該預算可以刪，表示國土安全韌性這件事，在他們眼中根本就是「可割可棄」、就是可以隨時放棄的，且一選完馬上就露出這樣的嘴臉，當然是非常不適當。

    沈伯洋認為，無論如何，執政黨要把1萬元這件事解決，它就是一個立法院的案子，除了釋憲之外，行政院應該要有一個對案，因為立法院不能發錢，行政院可以，他知道國土安全韌性很重要，但是在政治上，還是要去面對立法院所提出來普發現金1萬元的問題。

    沈伯洋也質疑，陳玉珍所指的限制性招標是哪一個部分？其實他不太知道，因為國土安全韌性預算中，有些是海巡、有些是資安，所以完全不知道陳玉珍講的是哪個部分。他說，國防部之前有來報告，在說明相關細項時，其實還是很概略，都還在做最終的調配，「所以我不知道他指的是什麼，就有點奇怪。」

    對於陳玉珍揚言刪除國土安全韌性預算，民進黨立委許智傑批評，國民黨真的太誇張了，國土安全相當重要，中國「三無」漁船多次越界，是相當頭痛的問題，因此藍委不該再不理性亂刪預算，應該做海巡人員的後盾，提升科技執法，強化防衛海域的能力。

    許智傑也說，國民黨立委根本是雞蛋裡挑骨頭，特別預算編列寫得那麼清楚，有關稅、有國安全土韌性，這些都很重要，「請陳玉珍站在中華民國台灣的角度思考，支持相關預算，不要再惡意阻擋了！」

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