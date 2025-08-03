審計部揭關鍵基礎設施安全漏洞 四大部會遭點名

審計部113年度中央政府總決算審核報告出爐，點名經濟部、衛福部、交通部、金管會四大部會，對於「國家關鍵基礎設施」安全防護未盡職責。圖為9大關鍵基礎設施分類。（記者陳鈺馥翻攝）

2025/08/03 11:57

〔記者陳鈺馥／台北報導〕審計部113年度中央政府總決算審核報告出爐，點名經濟部、衛福部、交通部、金管會四大部會，對於「國家關鍵基礎設施」（Critical Infrastructure, CI）安全防護未盡職責，尤其經濟部轄下「電力」、「石油」、「天然氣」與「供水」4個次領域層級持續營運韌性計畫，欠缺基礎設施相依性風險評估。

審計部報告質疑，經濟部依據「關鍵基礎設施指導綱要」為電力、石油、天然氣、供水、海運及軟體園區與工業區次領域主管機關，應撰擬「國家關鍵基礎設施次領域安全防護計畫書」，並負責清點轄下重要資產與設施，擬定盤點目標與歸納基礎設施候選清單，由清單內各設施提供者填寫關鍵基礎設施調查表辦理自評。

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報告指出，主管機關彙整各調查表後，應召開初評會議，並將初評建議，報請國土辦進行複評，並核定國家關鍵基礎設施清單。但經濟部依國土辦於2023年12月29日行政院國土安全政策會報決議，所建立的「電力」、「石油」、「天然氣」、「供水」等4個次領域層級持續營運韌性計畫，欠缺基礎設施相依性風險評估，以及具體排列安全防護優先次序。

另外，辦理113年度關鍵基礎設施盤點暨領域分類檢視作業，部分次領域未依「關鍵基礎設施指導綱要」規定歸納基礎設施候選清單，而由設施提供者自行認定是否符合「關鍵基礎設施盤點作業」須知篩選準則，易有遺漏或低估部分應納列關鍵基礎設施的疑慮，經函請經濟部檢討改善。

在衛福部方面，審計部報告點出，衛福部是國家關鍵基礎設施主領域協調機關之一，尚未依關鍵基礎設施指導綱要規定，邀集次領域機關組成協調小組，也未研擬主領域層級的安全防護計畫，恐影響關鍵基礎設施的安全防護成效，允宜配合國土辦政策規劃，落實執行緊急救援與醫院領域的安全防護措施。

報告強調，近來部分醫院陸續發生勒索軟體攻擊事件，對我國關鍵基礎設施安全防護構成嚴重威脅，為確保災害發生時，醫療服務不中斷，保障民眾生命安全與社會穩定，經函請衛福部配合國土辦的政策規劃，落實緊急救援與醫院領域之醫療資源儲備、演練機制與跨域協作，以提升我國關鍵基礎設施的安全韌性。

交通部方面，報告批評兩點，一、交通部為國家關鍵基礎設施交通主領域的協調機關，迄未邀集跨次領域機關組成協調小組，建立資源共享與資訊交換機制。二、交通主領域及部分次領域層級安全防護計畫，歷經6年始研訂完成，或遲未展開研訂工作，應加強跨次領域間的協調及安全防護行動計畫實施與管理。

此外，報告指出，金管會已配合國土辦督導所轄關鍵基礎設施強化整體安全防護，惟未盡確實履行金融主領域協調機關的職責，影響整體協調統籌功能，允宜研謀改善，以有效提升我國關鍵基礎設施整體安全防護能量。

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