王鴻薇緊咬！諷證交所「奉旨給飯」300萬 大支影片僅267人次觀看

國民黨立委王鴻薇。（資料照）

2025/08/03 12:18

〔記者林欣漢／台北報導〕國民黨立委王鴻薇昨天（2日）質疑饒舌歌手大支的公司4年內從國家拿了至少2029萬7019元，今天再指大支有一支影片「交易制度饒舌歌曲『零股交易』及幕後訪問」，獲證交所補助300萬元，上架7個月累計流量僅267人次，不論藝術、流量都無法產生效果。她還指，證交所是接到總統擔任會長的中華文化總會去函要求補助，項目為「自由捐贈」，換言之，大支就是蔡英文前總統和賴清德總統點名可以拿「合法的飯」，證交所「奉旨給飯」，賴總統應該向社會「好好交代」。

王鴻薇指出，「人人有功練音樂工作室」由大支獨資資本額10萬元，文化部在111年到114年間給了1029萬7019元，證交所從112到114年間給了1000萬元，證交所逐年補助大支的金額分別是300萬元、350萬元、350萬元，平均一年300多萬元的納稅錢產出了什麼？就有網友翻出，大支接受補助可能就是台灣證券交易所YT頻道分別在兩年前上架的「防範金融詐騙饒舌歌曲『詐』」（累計流量4.9萬）、一年前上架的「定期定額投資ETF饒舌歌曲『ETF』」（累計流量4000）、以及七個月上架的「交易制度饒舌歌曲『零股交易』及幕後訪問」（累計流量267），不論藝術性，流量都無法產生宣導效果。

請繼續往下閱讀...

王鴻薇表示，有不少人質疑，到底為什麼證交所要補助大支的公司，「答案是『奉旨給飯』」，證交所1000萬的補助就是由中華文化總會去函要求補助，項目為「自由捐贈」，「換言之大支就是蔡英文和賴清德點名可以拿『合法的飯』」；她諷刺說，「當然也不難理解，為什麼他（大支）會大辣辣的，拿著國家補助，攻擊國民黨、五月天和相信音樂了」。

王鴻薇說，五月天捐贈900萬給台南災民上了新聞，更多的是他們做各種不欲人知的善事，「這群民進黨御用歌手，卻每年吸著納稅錢，製作政治攻擊作品」，這每年超過300萬的「自由捐贈」，與其「砸錢養側翼」，哪怕有一半給災民或是社會公益都好。「所以中華文化總會會長賴清德，當然應該向社會好好交代」。

熱門賽事、球星動態不漏接

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法