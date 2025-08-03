「先穩住823」李乾龍：盧秀燕會在適當時機表態參選國民黨魁

前國民黨秘書長李乾龍今受訪表示，台中市長盧秀燕遲早會表態參選國民黨主席，只是要等待時機。（資料照）

2025/08/03 11:33

〔記者林欣漢／台北報導〕國民黨主席選舉訂於10月18日投票，外界關注熱門人選、台中市長盧秀燕遲未表態，被外界視為「挺盧」的國民黨前秘書長李乾龍今日表示，現在時機還未到，823中部有5席國民黨立委面臨罷免投票，在這個節骨眼上，應該要先穩住823，李乾龍強調，「現在大家最大的公約數主席候選人就是盧秀燕」。

「她（指盧秀燕）遲早會表態，只是要等待時機。」李乾龍表示，現在時機還未到，823罷免投票，台中有3席、南投2席，中部就佔了5席，在這個節骨眼上，應該要先穩住823。「盧秀燕在這個當下，不宜表態爭取大位，適當的時機我想她會表態的。」

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對於外傳現任黨主席朱立倫仍未放棄爭取連任，李乾龍說，「我沒有意見，只要有候選人資格，都有權利表態、領表，爭取黨員認同，不過現在大家最大的公約數主席候選人，就是盧秀燕出來扛起責任」，且這段時間黨中央的表現，大家都看在眼裡。

李乾龍強調，823這7席國民黨立委的罷免案一定要守住，不能大意，賴清德總統很強硬，可能會傾所有力量，罷掉1、2席就能有所交代，但國民黨是一席都不能掉，他與盧秀燕一直都有在聯繫，最近不好去打擾她，因為台中3席非常重要。

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