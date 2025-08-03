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    盧秀燕遲未表態參選黨主席 藍中央委員：永遠沒有最佳時機

    台中市長盧秀燕遲未表態參選國民黨主席，國民黨中央委員、新北市議會黨團書記長王威元今受訪認為，現在不是觀望盤算的時候，需要有人主動扛起責任。（資料照）

    台中市長盧秀燕遲未表態參選國民黨主席，國民黨中央委員、新北市議會黨團書記長王威元今受訪認為，現在不是觀望盤算的時候，需要有人主動扛起責任。（資料照）

    2025/08/03 11:46

    〔記者林欣漢／台北報導〕國民黨主席選舉訂於10月18日投票，外界關注熱門人選、台中市長盧秀燕遲未表態，國民黨中央委員、新北市議會黨團書記長王威元今受訪認為，現在不是觀望盤算的時候，需要有人主動扛起責任。「要選黨主席，就要有願意守護大家的準備，永遠沒有最佳時機」。

    王威元指出，國民黨當前正面臨領導真空，儘管現任黨主席朱立倫有意交棒，但台中市長盧秀燕、台北市長蔣萬安等潛在接班人皆未明確表態，讓整體規劃陷入停滯。他直言，要代表國民黨參選總統，首先必須有願意捍衛這個政黨的意志，並讓黨內深刻感受，現在不是觀望盤算的時候，需要有人主動扛起責任。

    王威元表示，當前政治氛圍亂象叢生、政治信任低迷，但反而是「亂世出英雄」的時刻。民眾不想再看到一個只會挨打、不敢還手的國民黨，政治人物要敢站出來、敢受傷，因為那是責任，也是光榮的勳章。

    王威元強調，「要選黨主席，就要有願意守護大家的準備，永遠沒有最佳時機，甚至要點傷痕，那才是戰士的勳章。重點是要讓我們知道，你會跟我們站在一起、一起拚，目標就是一起贏！」

    國民黨規劃，黨主席選舉將在9月1日至5日進行領表、9月4日至5日登記、9月9日公告候選人、9月12日印製海外離島選票，10月4日至10月17日競選、10月18日投票、11月1日召開全代會進行交接。

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