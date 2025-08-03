桃園強制拆除違章建築收費條例再叩關 違建人須負擔拆除費用

桃市府執行強制拆除違章建築，未來擬向違建人或相關義務人收費。（建管處提供）

2025/08/03 11:11

〔記者鄭淑婷／桃園報導〕桃園市強制拆除違章建築，未來違建人得負擔拆除費用，桃市府建築管理處表示，桃園市強制拆除違章建築收費自治條例草案，上月27日經市政會議通過，近期將送市議會審議、爭取支持，若獲通過，市府在執行強制拆除違建時，得向違建人或相關義務人收取執行成本，每平方公尺費用從200元到1700元，讓違章建築管理制度更具效率及公平性。

目前強制拆除違建，6都僅台北市、新北市有收費，建管處表示，建築法第96條第1項第1款訂有「強制拆除建築物，其建築物拆除費用由建築物所有人負擔」的規定，桃市府曾於2019年提出違建強制拆除收費草案，但當時內容周延性仍有疑慮而未獲核定，此次修法經綜整實務執行經驗、中央法令趨勢，並參考雙北制度作法，進行條文內容的修正與補強。

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建管處長莊敬權表示，現階段桃園市違章建築強制拆除工作由市府主動執行，每年編列2000萬元預算，統計今年截至8月1日止，共查報違建4285件、拆除2837件，不僅造成公帑支出壓力，也難以對違建人產生足夠嚇阻效果，因此草案明定收費基準、程序及權利保障機制，讓拆除作業制度化、法制化，其中，收費基準將依據不同拆除類型的建築材料計算，每平方公尺收費從200元到1700元計價，「收費的目的在落實公平性，強制拆除違章建築，不應由納稅人買單」，並要遏止投機者違法興建農地大型違建及具公安疑慮的違建。

莊敬權表示，草案經市政會議通過後，下個會期將送市議會審議，法案如爭取通過後，依據桃園市違建拆除政策，將先以「大型施工中違章建築」及「影響公共安全違章建築」等重大案件列為優先執行，並依條例規定追收拆除費用。

他表示，桃園違建拆除收費草案再叩關，除了展現對違建管理的決心，也盼民眾對整治長久以來的違建亂象給予信任與支持，讓違建管理從查報、拆除到費用回收，有一套完備機制，更讓違法使用人負起相對的應責任，遏止違建行為持續發生。

桃市府執行強制拆除違章建築，未來擬向違建人或相關義務人收費。（建管處提供）

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