救災優先 民進黨中市黨部：也會全力支持罷團

罷團為823罷免持續辦宣傳活動，民進黨表示，會全力配合及協助。（資料照）

2025/08/03 11:29

〔記者蘇金鳳／台中報導〕距離823大罷免投票不到1個月，面對726大罷免失利，還有全國接連下雨，民進黨中市議會黨團總召王立任表示，中市有多處災情，民進黨會以救災優先，但是協助罷團仍會不遺餘力，市區的市議員在上週就已到原縣區展開協助；而民進黨中市黨部主委許木桂表示，雖然中二、中三、中八選區任何1區都比市區的3罷區還大，但是民進黨會全力配合罷團。

台中市市區中4、中5及中6的3個罷區雖在726罷免失利，但823罷免仍持續進行，昨天下雨，罷團就在潭子舉辦「捍衛台灣、深耕民主，823中台灣接棒」宣講會，日前表示說要罷團放下的聯電創辦人曹興誠也在昨天出席；許木桂表示，風雨不會影響罷免行動，民進黨仍持續協助罷團。

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許木桂強調，823的罷區在原縣區，幅員遼闊，任何1區都比市區的3罷區還大，如中二選區，又有山區又要海線，推動比市區還困難，但民進黨仍會成為罷團堅強的助力，全力配合。

王立任則表示，民進黨堅定支持罷團，市區的市議員已到原縣區展開協助，昨天的潭子的活動，就有多名黨籍市議員都前往協助。

不過王立任強調，由於目前台中市持續下雨，先前已有一些災情，黨團會先協助救災，也會對罷團進行協助。

為讓823罷免成功，民進黨原市區的議員2日就跑到中三選區站口。（記者張軒哲攝）

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