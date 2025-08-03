為達最佳瀏覽效果，建議使用 Chrome、Firefox 或 Microsoft Edge 的瀏覽器。

關閉此視窗 請至Edge官網下載 請至FireFox官網下載 請至Google官網下載
晴時多雲

自由電子報
自由影音
即時 熱門 政治 軍武 社會 生活 健康 國際 地方 蒐奇
財富自由 財經 娛樂 藝文 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 地產 專區 服務
自由電子報 APP 自由電子報粉絲團 自由電子報 Line 熱門新訊
    熱搜
    限制級
    您即將進入之新聞內容 需滿18歲 方可瀏覽。
    未滿18歲
    或不同意本條款離開離開
    我同意
    我已年滿18歲進入進入
    根據「電腦網路內容分級處理辦法」修正條文第六條第三款規定，已於網站首頁或各該限制級網頁，依台灣網站分級推廣基金會規定作標示。 台灣網站分級推廣基金會（TICRF）網站：http://www.ticrf.org.tw
    首頁　>　政治

    救災優先 民進黨中市黨部：也會全力支持罷團

    罷團為823罷免持續辦宣傳活動，民進黨表示，會全力配合及協助。（資料照）

    罷團為823罷免持續辦宣傳活動，民進黨表示，會全力配合及協助。（資料照）

    2025/08/03 11:29

    〔記者蘇金鳳／台中報導〕距離823大罷免投票不到1個月，面對726大罷免失利，還有全國接連下雨，民進黨中市議會黨團總召王立任表示，中市有多處災情，民進黨會以救災優先，但是協助罷團仍會不遺餘力，市區的市議員在上週就已到原縣區展開協助；而民進黨中市黨部主委許木桂表示，雖然中二、中三、中八選區任何1區都比市區的3罷區還大，但是民進黨會全力配合罷團。

    台中市市區中4、中5及中6的3個罷區雖在726罷免失利，但823罷免仍持續進行，昨天下雨，罷團就在潭子舉辦「捍衛台灣、深耕民主，823中台灣接棒」宣講會，日前表示說要罷團放下的聯電創辦人曹興誠也在昨天出席；許木桂表示，風雨不會影響罷免行動，民進黨仍持續協助罷團。

    許木桂強調，823的罷區在原縣區，幅員遼闊，任何1區都比市區的3罷區還大，如中二選區，又有山區又要海線，推動比市區還困難，但民進黨仍會成為罷團堅強的助力，全力配合。

    王立任則表示，民進黨堅定支持罷團，市區的市議員已到原縣區展開協助，昨天的潭子的活動，就有多名黨籍市議員都前往協助。

    不過王立任強調，由於目前台中市持續下雨，先前已有一些災情，黨團會先協助救災，也會對罷團進行協助。

    為讓823罷免成功，民進黨原市區的議員2日就跑到中三選區站口。（記者張軒哲攝）

    為讓823罷免成功，民進黨原市區的議員2日就跑到中三選區站口。（記者張軒哲攝）

    免費訂閱《自由體育》電子報

    熱門賽事、球星動態不漏接

    不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

    圖 圖
    圖 圖
    相關新聞
    政治今日熱門
    看更多！請加入自由時報粉絲團

    網友回應

    載入中
    關閉
    此網頁已閒置超過5分鐘，請點擊透明黑底或右下角 Ｘ 鈕。

    熱門推播