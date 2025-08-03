未棄中國籍被解職 花蓮富里鄉村長鄧萬華大酸：支持賴清德台獨

花蓮縣富里鄉學田村長鄧萬華具中華人民共和國國籍，8月1日起被富里鄉解除職務。（記者花孟璟攝）

2025/08/03 10:48

〔記者王錦義／花蓮報導〕內政部今年一月查核確認全國有5名現任村里長具中華人民共和國國籍，去函要求主管鄉鎮市公所依照《國籍法》辦理。花蓮縣富里鄉學田村長鄧萬華8月1日起確定被富里鄉公所解除職務，成為全國首位因中國國籍問題遭解職的村里長。鄧萬華今大酸說，她支持賴清德直接宣布台灣獨立。

鄧萬華說，她拿的是台灣護照，不是中華人民共和國護照，何來國籍說法？她沒有中華人民共和國國籍，哪有什麼國籍問題，是內政部劉世芳、是執政黨硬拗，整天不管民生，專搞政治，前夫癱瘓7年，為了孩子不離不棄無條件的照顧，「是我養他，照顧他，他沒給我賺一毛錢，遇到這種事有人來關心過我嗎？關心過我前夫嗎？還是我這個大陸妹毫無怨言的為了孩子肩負重擔，只是為了讓孩子沒有後顧之憂好好讀書」。

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「我需要我孩子三觀要正，好好讀書，好好做人，天垮了有媽媽好靠！我應該是台灣媳婦的楷模！」，鄧萬華說，她不是第一個面對這種困境的中籍配偶，也恐怕不會是最後一個。他們在台灣落地生根、奉公守法，卻因為兩岸制度的不對等，被要求交出一份不可能存在的文件。這樣的標準，公平嗎？依照《國籍法》第10條第二項「歸化滿十年者不受擔任公職限制」的規定參選、當選，依法就職。如今卻因《國籍法》第20條對「雙重國籍」的誤用而被解除職務，甚至已兩個月未領薪。對她而言，不只是失去工作，還讓她無法支撐家庭、照顧病重的先生與求學的孩子。

鄧萬華來自中國四川廣元市，嫁到台灣28年，17年前取得台灣身分證，2022年首度參選學田村長並當選。鄧萬華今投書媒體指出：「中國政府不承認我國國籍制度，根本不會出具『放棄國籍證明』這樣的文件。我曾親自致電重慶公安機關，得到的回應是：『你們台灣的國籍我們不承認，何來放棄之說？』」鄧萬華強調：「這不是我不願提供，而是根本辦不到。」

富里鄉長江東成說，內政部去年10月陸續來文要求用《國籍法》辦理解職事宜，鄉公所做了很多詢問跟解釋，公文來來回回，依據《台灣地區與大陸地區人民關係條例》，目前台灣與大陸屬於兩岸並非兩國，以致鄧村長無法放棄陸籍身分，陸方也不會開立證明，因此才決定透過解職把這個議題透明化，透過訴願跟行政訴訟讓法官去認定，「台灣不要人治、要法治」。

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