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    陳玉珍：千億國土靭性預算採限制性招標 有超思雞蛋的既視感

    國民黨立委陳玉珍（左）今表示，政府與其說不夠錢普發現金，那不如刪掉1500億元國土安全韌性預算，另外編列國防預算。圖為陳玉珍昨為國民黨立委羅明才（右）反罷活動站台情形。（資料照）

    國民黨立委陳玉珍（左）今表示，政府與其說不夠錢普發現金，那不如刪掉1500億元國土安全韌性預算，另外編列國防預算。圖為陳玉珍昨為國民黨立委羅明才（右）反罷活動站台情形。（資料照）

    2025/08/03 11:25

    〔記者林欣漢／台北報導〕國民黨立委陳玉珍昨揚言，若行政院打算修掉普發現金，國民黨團就修掉國土安全韌性預算，讓普發一萬元不必舉債。陳玉珍今日進一步說明，這1500億元的強化國土安全韌性預算，採用限制性招標，讓人懷疑只有「綠友友」才可以得標，「有超思雞蛋的既視感」。政府與其說不夠錢普發現金，那不如刪掉這1500億元，另外編列國防預算。

    立法院日前三讀通過「因應國際情勢強化經濟社會及民生國安韌性特別條例」，明定特別預算上限為5450億元，除每人普發現金一萬元所需的2350億元外，也包括涵蓋國防部、海洋委員會、內政部、農業部四大部會的強化國土安全韌性預算1500億元預算，其中，國防部1151億元及海巡署295億元，合計接近1200億元。

    陳玉珍表示，特別預算是為了美國的對等關稅所編列，行政院偏偏要挾帶和關稅沒有關係、與產業沒有關係的國土安全韌性預算，而且還規定要用限制性招標，讓人懷疑民進黨政府意圖偷渡，只有「綠友友」才可以得標。

    陳玉珍認為，這1500億刪掉，就不用舉債，也不要讓「綠友友」從中抽取利益，讓老百姓能真正拿到踏實的1萬元現金。如果政府要編列國防的特別預算，就另外編列，有專門的法律來討論怎麼使用，而不是趁著百姓及產業在受關稅之苦的時候，又用限制性招標編列一些和產業無關的預算，用好聽的大帽子挾帶民進黨要給「綠友友」的錢，還遠超過要給產業的九百多億元，這1500億元讓他「有超思雞蛋的既視感」。

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