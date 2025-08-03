首例！未放棄中國籍被解職 花蓮富里鄉村長鄧萬華稱將訴願爭權益

花蓮縣富里鄉學田村長鄧萬華來自中國四川廣元市，嫁到台灣28年，17年前取得台灣身分證，2022年首度參選學田村長並當選。（資料照，記者花孟璟攝）

2025/08/03 10:00

首次上稿 09:36

更新時間 10:00（新增富里鄉長說明）

〔記者王錦義／花蓮報導〕內政部今年一月查核確認5名現任村里長具有中華人民共和國國籍，去函要求村里長主管機關鄉鎮市公所依照《國籍法》辦理。花蓮縣富里鄉學田村長鄧萬華被富里鄉公所自8月1日起解除職務，成為全國首位因中國國籍問題遭解職的村里長；她不滿表示，將提起訴願爭取權益。

請繼續往下閱讀...

依《國籍法》第20條規定，中華民國國民取得外國國籍者，不得擔任中華民國公職；國籍法明文規定民選公職應於就職前辦理放棄中華民國以外之國籍，並於就職之日1年內完成放棄並提出佐證資料；已擔任者，除立法委員由立法院；直轄市、縣市、直轄市山地原住民區、鄉鎮市民選公職人員由各該機關免除公職；村里長由鄉鎮市區公所解除其公職。南投縣前議員史雪燕去年12月遭內政部以違反國籍法為由，解除議員公職。

鄧萬華來自中國四川廣元市，嫁到台灣28年，17年前取得台灣身分證。鄧萬華2022年首度參選學田村長並當選。鄧萬華今投書媒體指出：「中國政府不承認我國國籍制度，根本不會出具『放棄國籍證明』這樣的文件。我曾親自致電重慶公安機關，得到的回應是：『你們台灣的國籍我們不承認，何來放棄之說？』」她強調：「這不是我不願提供，而是根本辦不到。」

依照《國籍法》第10條第二項「歸化滿十年者不受擔任公職限制」的規定參選、當選，依法就職。如今卻因《國籍法》第20條對「雙重國籍」的誤用而被解除職務，甚至已兩個月未領薪。鄧萬華說，她不只是失去工作，還無法支撐家庭、照顧病重的先生與求學的孩子，她願意簽署切結書，聲明永不恢復中國國籍、不返回原籍地、不聯絡原親屬，「我沒有違法，我只是希望能繼續服務村民，過一個普通人的生活」。

富里鄉公所指出，鄧萬華僅能提出撤銷中國大陸戶籍資料，經內政部函釋非屬喪失「外國國籍」證明，對於喪失「中國大陸」國籍，「現階段仍具強烈法律爭議，國人共識缺全，公所也難於全予認同」，但仍需按照中央主管機關（內政部）要求，自8月1日起解除鄧萬華學田村長職務。村長一職也將依地方制度法第82條規定由鄉公所派代。

富里鄉長江東成說，內政部去年10月陸續來文要求用《國籍法》辦理解職事宜，鄉公所做了很多詢問跟解釋，依據《台灣地區與大陸地區人民關係條例》，目前台灣與大陸屬於兩岸並非兩國，以致鄧村長無法放棄中籍身分，中方也不會開立證明，因此才決定透過解職把這個議題透明化，透過訴願跟行政訴訟讓法官去認定。

江東成說，依照現行法律，他認為大陸配偶人員不具備「外國國籍」概念，陸委會卻認為台灣就是一個國家，這個議題還是去交給法院去依照《憲法》及《兩岸條例》等規範認定，「台灣不要人治、要法治」，希望讓法院去判斷。

相關新聞請見：

5里長具中國籍遭控「搞清算鬥爭」 內政部：依法行政

熱門賽事、球星動態不漏接

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法