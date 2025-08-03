保二擴編護67處關鍵基礎設施 進駐人數達1343人

審計部113年度中央政府總決算審核報告揭露，為維護國家關鍵基礎設施，內政部警政署保二總隊擴編，截至今年2月底止，已派駐67處關鍵基礎設施，進駐人數為1343人。（記者陳鈺馥翻攝）

2025/08/03 09:29

〔記者陳鈺馥／台北報導〕審計部113年度中央政府總決算審核報告揭露，為維護國家關鍵基礎設施，內政部警政署保二總隊擴編，截至今年2月底止，已派駐67處關鍵基礎設施，進駐人數為1343人。

我國關鍵基礎設施領域包括「能源」台電、中油、電廠，「水資源」水庫、台水，「通訊傳播」中華電信、廣播發射台，「交通」高鐵、台鐵、機場及重要港口，「金融」中央銀行、金融機構，「緊急救援與醫院」軍醫院、醫學中心，「高科技園區」竹科、中南部高科技園區，「重要政府機關」總統府、行政院等。

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審計部報告指出，內政部警政署「保安警察第二總隊」職司國營事業機構（重要電廠及天然氣廠等）、科學園區及科技產業園區等安全維護作業，其核心宗旨為「科園守護、能源維安」。

報告提及，近年來，灰色地帶衝突及恐怖攻擊等威脅逐漸興起，內政部積極推動保二總隊擴編轉型計畫，增派警力防護能源、水資源及通訊等領域的關鍵基礎設施，並強化專業訓練，全面提升防護能量。

報告強調，保二總隊原固守19處關鍵基礎設施，因應擴編轉型計畫，截至2025年2月底止，已派駐67處關鍵基礎設施，進駐人數為1343人。另一方面，為提升防護量能，提供執勤員警必要的生命安全保障，從而全面提升關鍵基礎設施防護人員之應變能力與任務執行效率。

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