傅崐萁瞎扯「搬空35兆」 許美華：低能到不知從何吐槽起

許美華昨深夜在臉書發文指證傅崐萁「搬空35兆」說法的錯誤，並坦言：「傅崐萁低能到這個程度，我已經不知道該從何吐槽起。」（資料照，記者陳逸寬攝）

2025/08/03 10:08

黃邦平／核稿編輯

〔即時新聞／綜合報導〕美國日前宣布台灣對等關稅稅率為20％，國民黨立法院黨團總召傅崐萁昨（2）日出席活動時批評賴政府，稱「賴政府搬空台灣35兆」。對此，「反紫光奇遊團」成員許美華昨深夜在臉書發文指證這說法錯誤，並坦言「傅崐萁低能到這個程度，我已經不知道該從何吐槽起」。

許美華提到，她看到傅崐萁聲稱「台灣搬35兆去美國」，嚇得趕快了解，發現傅崐萁的算法是台灣增加對美投資約12兆、外匯存底買美債約18兆，以及台積電對美投資5兆。許美華指出，傅崐萁提到外匯存底這個最讓她吃驚，原來全世界各國外匯存底買美債都是搬錢去美國，連中國都是。

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許美華坦言：「我真的不知道傅崐萁的『短時間』、『搬35兆台幣去美國』，是什麼邏輯？尤其是外匯存底買美債說是搬錢去美國，我已經不知該從國際金融教科書的哪一頁開始說起了？」

許美華解釋，各國外匯存底為了安全起見，很大比重以美元持有，各國比重不一，台灣外匯存底美元超過八成，多數是美債，收益穩定而且變現容易，一直都在央行的資產負債表上，從來就沒有被搬到美國的問題，「如果傅崐萁這個邏輯是通的，那我在台灣的的美元定存也被搬到美國了嗎」？

許美華提到，至於關稅協議談到加碼投資美國，涉及產業長期經營，絕對不會是短時間的事，而以台積電在美國的1500億美元的投資來說，是從2019年開始的，前後完成時間可能長達10年或更久。許美華最後則說：「傅崐萁胡扯『台灣短時間搬35兆去美國』，我居然寫這麼多，我真是太認真了，應該做一張醜圖就好！」

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