卓榮泰說普發1萬要舉債 傅崐萁批不誠實：跟人民喊價有失閣揆高度

國民黨立委傅崐萁。（資料照）

2025/08/03 00:01

〔記者劉宛琳／台北報導〕國民黨立委陳玉珍表示，行政院長卓榮泰想修法修掉特別預算中的普發現金1萬元，政府若擔心錢不夠要舉債，國土安全靭性預算可以修掉，換成普發現金1萬元。對此，國民黨團總召傅崐萁質疑，去年超收五千多億，今年還沒編列任何特別預算，怎麼會要舉債？卓榮泰說話不誠實，每天跟人民喊價計較有失閣揆高度。

傅崐萁表示，去年超收5283億，但今年並沒有編列任何的特別預算，這是第一筆，所以何來舉債之說？行政院長用不實的話術來討論此事，但去年超收5千多億，那怎麼會要舉債？傅再說，即便是要舉債，那請問卓榮泰，美國要求投資的12兆（4000億美元）要怎麼來？也是必須舉債嘛。

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傅崐萁批評，卓榮泰治理國事，天天跟人民在那裡喊價計較，有失閣揆的高度，而且說的話也不誠實。閣揆應該好好的面對國際的金融的撞擊，普發現金本來就是先進國家都在做的事情，因為可以擴大內需，而且2300億的擴大內需，整個消費循環的乘數效果，最高可以到廿五倍，最低五倍的話也有1兆1500億，對我們國內的內需市場真的是充足的滿血，然後至少有3到6個月的時間，再給國家做一個最後的一個final的談判，可以比較從容的去應戰。

傅崐萁表示，先進國家擴大地區振興的方法都是同樣的方式，不要再跟基層的這些小老百姓來這邊爭得臉紅脖子粗，這不是一個閣揆該有的態度。

國民黨立委林沛祥表示，老實說，現在國土安全韌性到底要花什麼錢他都不清楚，前提是他不會貿然去答應任何事情；國土安全韌性到底是拿來幹什麼用的，他認為要做整體的評估之後再決定。 但他可以篤定的說，卓榮泰又在撒謊了，因為現在超徵的5千多億在7個月底結算就已經進入國庫裡了，等於現在政府手上有五千多億，有錢去做4100億的紓困方案，也有錢去做所有的事情，但卓榮泰選擇繼續說要舉債，又要再去助攻大罷免，他很不能認同這種又會A又會唉的院長說詞。

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