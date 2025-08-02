藍白要求卓揆報告關稅案 傅崐萁嗆：要黑箱自己幹 就要談到比日韓低

針對美國對等關稅案，國民黨立委傅崐萁（中）強調，行政院長卓榮泰應該要來說清楚，如果談判團隊有能力到不需要國會和百姓能談得好，那就談到比日本、韓國更低。（資料照）

2025/08/02 23:59

〔記者劉宛琳／台北報導〕立法院民眾黨團下週一安排朝野協商，討論行政院長來立法院報告美國對等關稅進度及說明對台灣產業的衝擊評估。國民黨立委傅崐萁強調，行政院長卓榮泰應該要來說清楚，如果談判團隊有能力到不需要國會和百姓能談得好，那就談到比日本、韓國更低，「你全部要黑箱自己幹，那你就要做得比別人好」。

民眾黨團提案內容指出，針對台美對等關稅談判，行政機關應比照「條約締結法」第6條，充分向國會及人民說明談判原則與可能爭議，而非以「適時說明」草草帶過，以獨裁心態「黑箱作業」規避監督，扼殺公眾討論與人民的知情權。爰建請院會作成決議：「邀請行政院院長率同相關部會首長就『臺美關稅談判之進程、方針、原則及台灣產業可能遭受之衝擊影響評估』於1個月內進行專案報告並備質詢。」

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傅崐萁表示，卓榮泰當然應該要來說清楚，現在所有的產業都在瞎子摸象了，卓應該要來跟台灣的產業一起來談判，我們有哪些強項美國人非要不可？例如台積電的晶圓是美國一定要的，但政府談判得完全沒有策略方法，什麼都沒有，我們看不懂。

傅崐萁質疑，台積電的1650億美元難道一定要去美國嗎？台積電的員工在美國過得很開心嗎？如果環境發生了變化，員工一出走一流失，那對企業來講是很嚴重的事情，所以卓榮泰當然要來跟企業說清楚，世界各國和美國他們都是以國會做為後盾，因為民意的反彈就是他們對外談判最大的利器，「如果他們有能力到不需要國會、不需要百姓能談得好，那就談到比日本、韓國更低嘛！你全部要黑箱自己幹，那你就要做得比別人好嘛」。

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