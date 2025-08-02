為達最佳瀏覽效果，建議使用 Chrome、Firefox 或 Microsoft Edge 的瀏覽器。

關閉此視窗 請至Edge官網下載 請至FireFox官網下載 請至Google官網下載
晴時多雲

自由電子報
自由影音
即時 熱門 政治 軍武 社會 生活 健康 國際 地方 蒐奇
財富自由 財經 娛樂 藝文 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 地產 專區 服務
自由電子報 APP 自由電子報粉絲團 自由電子報 Line 熱門新訊
    熱搜
    限制級
    您即將進入之新聞內容 需滿18歲 方可瀏覽。
    未滿18歲
    或不同意本條款離開離開
    我同意
    我已年滿18歲進入進入
    根據「電腦網路內容分級處理辦法」修正條文第六條第三款規定，已於網站首頁或各該限制級網頁，依台灣網站分級推廣基金會規定作標示。 台灣網站分級推廣基金會（TICRF）網站：http://www.ticrf.org.tw
    首頁　>　政治

    823國民黨7立委罷免投票 葉元之大膽預測：一個都不會過

    國民黨立委葉元之（左起）與國民黨立委羅智強。（資料照）

    國民黨立委葉元之（左起）與國民黨立委羅智強。（資料照）

    2025/08/02 23:11

    〔記者劉宛琳／台北報導〕挺過726大罷免的國民黨立委葉元之，在接受資深媒體人黃光芹專訪時，針對823的7位國民黨立委罷免案是否會通過，他大膽預測「一個都不會過」。葉元之認為，以實力原則來說，這7位立委連署比他困難，怎麼可能罷的掉？

    「823我直接預測一個都不會過！」葉元之表示，怎麼可能會過？絕對不會過。一個非常簡單的邏輯，為什麼包含他的24位立委是第1階段罷免，這7位立委是第2階段罷免，因為他們連署比較容易，這7位立委連署比較困難，「我們連署比較容易的一個都沒被罷掉，連署比較困難的怎麼可能罷得掉？ 這是實力原則嘛」。

    葉元之說，第一，他認為實力原則就不可能，再者，賴清德並沒有要改變，到現在沒有抓到為什麼大罷免大失敗的主因，賴清德要繼續幹下去，繼續撕裂台灣，大家就會繼續很不爽，「所以我覺得結果是完全不會過」。

    談到核三延役公投，葉元之表示，公投這塊要怎麼把同意票催出來，最近幾天大家要開始思考這個事，因為前面大家都在搞那個大罷免。像他那一區現在就沒有罷免案，所以接下來他就是要全力支持公投；葉也坦言，「要怎麼把25%催出來，其實也沒有那麼容易」，所以我們要很努力。

    免費訂閱《自由體育》電子報

    熱門賽事、球星動態不漏接

    不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

    圖 圖
    圖 圖
    相關新聞
    政治今日熱門
    看更多！請加入自由時報粉絲團

    網友回應

    載入中
    關閉
    此網頁已閒置超過5分鐘，請點擊透明黑底或右下角 Ｘ 鈕。

    熱門推播