823國民黨7立委罷免投票 葉元之大膽預測：一個都不會過

國民黨立委葉元之（左起）與國民黨立委羅智強。（資料照）

2025/08/02 23:11

〔記者劉宛琳／台北報導〕挺過726大罷免的國民黨立委葉元之，在接受資深媒體人黃光芹專訪時，針對823的7位國民黨立委罷免案是否會通過，他大膽預測「一個都不會過」。葉元之認為，以實力原則來說，這7位立委連署比他困難，怎麼可能罷的掉？

「823我直接預測一個都不會過！」葉元之表示，怎麼可能會過？絕對不會過。一個非常簡單的邏輯，為什麼包含他的24位立委是第1階段罷免，這7位立委是第2階段罷免，因為他們連署比較容易，這7位立委連署比較困難，「我們連署比較容易的一個都沒被罷掉，連署比較困難的怎麼可能罷得掉？ 這是實力原則嘛」。

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葉元之說，第一，他認為實力原則就不可能，再者，賴清德並沒有要改變，到現在沒有抓到為什麼大罷免大失敗的主因，賴清德要繼續幹下去，繼續撕裂台灣，大家就會繼續很不爽，「所以我覺得結果是完全不會過」。

談到核三延役公投，葉元之表示，公投這塊要怎麼把同意票催出來，最近幾天大家要開始思考這個事，因為前面大家都在搞那個大罷免。像他那一區現在就沒有罷免案，所以接下來他就是要全力支持公投；葉也坦言，「要怎麼把25%催出來，其實也沒有那麼容易」，所以我們要很努力。

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