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    今昔對比！侯友宜曾反對核能廠乾式儲存槽發照 今讚核電「很棒的選項」

    新北市長侯友宜認為核電比較便宜，只要安全無虞，該延役的就要延役，「核電是很棒的選項」。（記者翁聿煌攝）

    新北市長侯友宜認為核電比較便宜，只要安全無虞，該延役的就要延役，「核電是很棒的選項」。（記者翁聿煌攝）

    2025/08/02 20:35

    〔記者翁聿煌／新北報導〕8月23日將辦7藍委罷免案與核三重啟公投，新北市長侯友宜今參加立委羅明才的反惡罷後援會成立時指出，人民已經厭惡罷免，應當回歸民生經濟；面對核三議題，他認為核電比較便宜，只要安全無虞、專業判斷沒問題，該延役的就要延役，「核電是很棒的選項」。但對照位於新北市的核一廠室外乾貯設施卡關多年，看出侯友宜對核電的態度轉折。

    侯友宜上午與台北市長蔣萬安一同出席羅明才反罷免後援會成立，蔣萬安受訪時表示對核三延役公投「兩黨都有共識」，侯友宜面對核三議題，侯友宜則表示要回歸到「台灣缺不缺電」的問題，核電比較便宜，只要安全無虞、專業判斷沒問題，該延役就要延役，「核電是很棒的選項」。

    但台電核一廠的乾式貯存槽，但因為新北市政府遲不核發水土保持完工證明，卡關十多年無法啟用。新北市議員張維倩批評，侯友宜當年高喊「沒有核安、沒有核廢處理能力就不能談核電」，如今卻在核三延役公投時選擇支持，這不只是政策轉彎，更是價值的自我否定。

    她指出，過去侯友宜曾以新北市長身份，嚴格要求中央不得草率延役核電廠，並強調核安監督與地方權益；如今卻為政黨利益與選戰需要，拋下自己長期對核安的堅持，這樣的立場搖擺，讓人質疑他究竟是以人民安全為念，還是隨風起舞的政治投機者。

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