網紅許濱樺控遭霸凌退伍 艦指部：不符事實

許濱樺指控他在軍中遭長官霸凌而退伍。（圖取自IG snoopy8155）

2025/08/02 19:29

〔記者方瑋立／台北報導〕網紅許濱樺近日在IG發影片指控，自己原為海軍士官，國軍卻在毫無金流與犯罪證據下多次調查與懲處，甚至將他影射為「中共同路人」。對此，海軍艦隊指揮部今（2日）說，許服役期間6次申訴都已調查並回覆，也未對其懲處，請當事人發言應符合事實，不排除採取法律措施，以正視聽。

許濱樺在該影片聲稱，自己去年起多次遭軍方調查，調查結果均無涉不法，招募成績也維持前段班表現，然而今年4月突然被調職，且於5月1日生效，沒有任何通知，甚至一度遭扣薪資，當時所受心理與經濟壓力極大。

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許指控，他曾透過國防部長信箱投訴，最終該次調職遭認定有瑕疵並取消，5月士官評議會也決議「不予處分」，卻被上級說「不用證據，就是要辦你」。6月18日艦部隊士官督導長要求重開會議，並於同月26日的會議中，遭影射為「中共同路人」，理由是為他拍婚紗照的攝影師疑似為中國人，又說其妻經營團購賺錢回家，他就有疑慮。

許稱，他不管怎麼投訴，回覆永遠都是「政戰、保防、監察體系說你有問題」，他想當面問下令的長官，他是清白的，一心只想為海軍做事，能不能放過他？

海軍艦指部今天說，針對所屬前許姓中士於個人社群平台表達，服役期間遭受單位不當對待，其前於服役期間，已透過6次申訴管道陳情，海軍司令部與本部均已調查並回覆說明。

艦指部澄清，並未對許行政懲處，或不合宜職務調整與不公平對待，所指控事項與事實不符，並未影響其個人權益。

艦指部強調，籲請當事人發表言論應符合事實；另本部為維護單位榮譽，將適時採取適法措施，以正視聽。

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