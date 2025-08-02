黃國昌恆春核三延役說明會 反核人士怒嗆：莫惹屏東人

反核人士丁勇智嗆黃國昌「莫惹屏東人」。（記者蔡宗憲攝）

2025/08/02 19:20

〔記者蔡宗憲／屏東報導〕民眾黨今晚在恆春舉辦核三延役公投說明會，民眾黨主席黃國昌與會，場外反核人士丁勇智、楊美雲與多個反核人士發起抗議，強烈反對核三延役，批評核安風險與核廢料問題未解，屏東及恆春半島不應獨自承擔後果，在說明會外圍怒嗆「莫惹屏東人！」

「要延役乾脆重新選址蓋新的！」丁勇智等人強調，核三若發生事故，方圓30公里將成廢墟，恆春半島與廣大海域將百年難復，質疑「沒有核安，哪來核電？」他指出，逾萬桶核廢料堆置核三，無處可去，延役將加劇心理與環境壓力，違背社會正義。反核團體進一步表示，核三回饋金全國最低，且不因核廢量或發電與否改變，難以彌補核災風險，批評「用電你在爽，核廢我承擔」的不公。

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抗議者主張，台電數據顯示，2025年8月1日備載電量達16%，綠能占比19%，證明無核電仍可穩定供電。另名反核人士鍾乙豪質疑，核三老舊設備如42年老爺車，位於斷層帶，地震、海嘯等風險高，延役成本與風險遠超效益，核廢料問題更將綁架恆春未來40年發展。

反核人士在黃國昌說明會外圍嗆聲。（記者蔡宗憲攝）

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