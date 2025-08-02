綠議員要蔣市府普發現金 北市府：應先要求中央普發

台北市府副發言人葉向媛表示，議員要求台北市普發現金，不如先向中央表達希望普發。（北市府提供）

2025/08/02 18:32

〔記者甘孟霖／台北報導〕台北市長蔣萬安今（2日）為藍委羅明才站台，稱讚羅是財政專家。民進黨北市議員何孟樺質疑，為何蔣萬安不聽羅明才專家建言，在台北市普發現金？對此，北市府副發言人葉向媛反批，議員應先向中央總統賴清德、行政院長卓榮泰喊話，要求中央普發。

葉向媛表示，議員如此支持普發現金，建議趕快向同黨的賴總統、卓院長喊話，要求中央普發現金；另外，也請提醒中央該給弱勢族群的補助款一毛都不能砍、不能少，這樣才是為市民著想的民意代表。

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葉向媛指出，中央課徵的綜合所得稅是全民共同負擔的稅收、具有普遍性，作為普發現金財源公平合理，與地方政府稅收多屬財產稅性質不同；此外，韓國、新加坡普發現金案例，都是由中央政府積極規劃，而非由地方發放。

葉向媛說，市府已多次向議員說明「所得稅」與「財產稅」的差異，並列舉國際案例闡明道理，無奈議員卻持續雙標、跳針、噴口水，錯誤的邏輯說再多次，也不會變成對的。她說，前總統蔡英文任內中央曾普發現金，如今賴政府不做反叫地方政府做，標準前後不一恐怕難以服眾。

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