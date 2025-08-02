為達最佳瀏覽效果，建議使用 Chrome、Firefox 或 Microsoft Edge 的瀏覽器。

關閉此視窗 請至Edge官網下載 請至FireFox官網下載 請至Google官網下載
晴時多雲

自由電子報
自由影音
即時 熱門 政治 軍武 社會 生活 健康 國際 地方 蒐奇
財富自由 財經 娛樂 藝文 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 地產 專區 服務
自由電子報 APP 自由電子報粉絲團 自由電子報 Line 熱門新訊
    熱搜
    限制級
    您即將進入之新聞內容 需滿18歲 方可瀏覽。
    未滿18歲
    或不同意本條款離開離開
    我同意
    我已年滿18歲進入進入
    根據「電腦網路內容分級處理辦法」修正條文第六條第三款規定，已於網站首頁或各該限制級網頁，依台灣網站分級推廣基金會規定作標示。 台灣網站分級推廣基金會（TICRF）網站：http://www.ticrf.org.tw
    首頁　>　政治

    綠議員要蔣市府普發現金 北市府：應先要求中央普發

    台北市府副發言人葉向媛表示，議員要求台北市普發現金，不如先向中央表達希望普發。（北市府提供）

    台北市府副發言人葉向媛表示，議員要求台北市普發現金，不如先向中央表達希望普發。（北市府提供）

    2025/08/02 18:32

    〔記者甘孟霖／台北報導〕台北市長蔣萬安今（2日）為藍委羅明才站台，稱讚羅是財政專家。民進黨北市議員何孟樺質疑，為何蔣萬安不聽羅明才專家建言，在台北市普發現金？對此，北市府副發言人葉向媛反批，議員應先向中央總統賴清德、行政院長卓榮泰喊話，要求中央普發。

    葉向媛表示，議員如此支持普發現金，建議趕快向同黨的賴總統、卓院長喊話，要求中央普發現金；另外，也請提醒中央該給弱勢族群的補助款一毛都不能砍、不能少，這樣才是為市民著想的民意代表。

    葉向媛指出，中央課徵的綜合所得稅是全民共同負擔的稅收、具有普遍性，作為普發現金財源公平合理，與地方政府稅收多屬財產稅性質不同；此外，韓國、新加坡普發現金案例，都是由中央政府積極規劃，而非由地方發放。

    葉向媛說，市府已多次向議員說明「所得稅」與「財產稅」的差異，並列舉國際案例闡明道理，無奈議員卻持續雙標、跳針、噴口水，錯誤的邏輯說再多次，也不會變成對的。她說，前總統蔡英文任內中央曾普發現金，如今賴政府不做反叫地方政府做，標準前後不一恐怕難以服眾。

    免費訂閱《自由體育》電子報

    熱門賽事、球星動態不漏接

    不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

    圖 圖
    圖 圖
    相關新聞
    政治今日熱門
    看更多！請加入自由時報粉絲團

    網友回應

    載入中
    關閉
    此網頁已閒置超過5分鐘，請點擊透明黑底或右下角 Ｘ 鈕。

    熱門推播