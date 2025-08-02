帶物資視察高雄山區災情 陳其邁：雨還沒停、別上山或到溪邊

陳其邁今上山視察災情。（高市府提供）

2025/08/02 18:08

〔記者王榮祥／高雄報導〕受西南風持續影響，高雄連日暴雨不歇，山區災情尤重。市長陳其邁今轉往杉林、甲仙及茂林視察，並攜帶麵包、點心等物資慰問安置民眾，他強調雨還沒停、近日先別上山或到溪邊活動。

陳其邁說明，今行程依序前往杉林區大愛園區活動中心、甲仙與茂林收容所，並視察甲仙油礦4號橋及茂林高132線+3K路段道路邊坡滑落情形。

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其中甲仙區崩坪溪水位暴漲，導致油礦4號橋橋面溢流、影響通行安全，工務局已於7月28日上午8時啟動預警性封閉，並調派搶修機具進駐待命，以確保用路人安全。

物資補給方面，農業局也緊急協調相關農會及合作社整備物資，完成集貨後即刻運補，提供新鮮肉品與當季蔬菜，協助桃源、那瑪夏及茂林地區民眾維持充足且均衡的飲食需求。

陳其邁提醒，根據氣象署預報，高雄豪雨尚未結束，週末間雨勢恐將再度增強，山區尤須嚴加戒備，土壤含水量已達飽和，加上今晨花蓮地震影響，山區土質更形脆弱，強降雨將導致溪水暴漲、邊坡滑落，可能引發坍方、落石或土石流等災害。

他籲請市民朋友務必避免進入山區及溪流周邊活動，若有需要協助事項可撥打市府1999服務專線，緊急狀況請撥打119或112，市府將即時派員協助處理。

陳其邁帶著麵包等物資到收容所慰問安置民眾。（高市府提供）

陳其邁向支援高雄山區救災的官士兵鞠躬致謝。（高市府提供）

陳其邁慰問山區長輩。（高市府提供）

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