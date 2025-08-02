被指刪光潛艦預算 馬文君控顏擇雅造謠：絕對提告

2025/08/02 17:55

馬文君指她對國防的堅持，絕不容汙衊。（立委馬文君服務處提供）

〔記者陳鳳麗／南投報導〕作家顏擇雅在臉書發文，指立委馬文君說過「刪光台灣潛艦預算，是向世界宣示和平的決心！等真的要開戰再編預算！」。馬文君今強調她沒有這過這些話，是有人惡意曲解，先前發言是指「符合作戰需求」後再編，顏擇雅刻意抹黑、污衊，決定提告捍衛名譽。

作家顏擇雅在個人臉書發文，請大罷免同意對823不要懷憂喪志，別忘了726有多達7席藍委的罷免票超過25%門檻，罷不掉他們，只因國民黨把726當作生死存亡之戰，衝出超高投票率，這種亡黨感在823是不可能複製的；何況823有多席藍委，根本是該罷之中的最該罷。

顏擇雅說，南投馬文君一直對國防預算充滿敵意，還曾說過以下名言：「刪光台灣潛艦預算，是向世界宣示和平的決心！等真的要開戰再編預算！」。

馬文君今對議顏擇雅提嚴正抗議，指她沒有說過「刪光台灣潛艦預算，是向世界宣示和平的決心！等真的要開戰再編預算！」，這是被有心人曲解，意營造她反國防、反預算、反潛艦國造的印象，而她一貫的立場是，武器沒有符合作戰需求，或根本沒辦法作戰，就不是一個武器；沒有刪光潛艦預算，且先前發言是指潛艦預算待「符合作戰需求」後再編，沒有提到開戰。

馬文君說，有些人為了大罷免不擇手段，刻意抹黑，質疑她對國防的堅持對她是很大的污衊，所以決定對顏擇雅提告，捍衛個人名譽。

作家顏擇雅在個人臉書發文，指823罷免有多席藍委是該罷之中的最該罷。（圖擷自顏擇雅臉書）

馬文君指作家顏擇雅造謠，決定提告。（立委馬文君服務處提供）

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